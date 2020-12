Linssen geeft stadionspeaker gelijk over uitspraak na 1-0 tegen sc Heerenveen

Dominic Mostert 23 december 2020 • Laatste update: 00:00

Bryan Linssen had voor woensdag pas één keer gescoord in het Eredivisie-seizoen, maar de aanvaller van Feyenoord vijzelde zijn productie in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen flink op. Tijdens de 3-0 overwinning nam Linssen alle doelpunten voor zijn rekening en zijn hattrick zorgde voor opluchting. Na het eerste doelpunt liet stadionspeaker Peter Houtman zich ontvallen dat Linssen de treffer 'heel erg nodig had' en dat beaamt de zomeraanwinst na afloop.

"Dat is ook zo, daar hoeven we niet omheen te draaien. Ik had dit nodig en het ging ook in mijn hoofd zitten. Ik ben ook maar een mens. Natuurlijk ga je erover nadenken en allemaal dingen zoeken", erkent Linssen voor de camera van FOX Sports. Zijn mindere vorm kwam Linssen op kritiek te staan en dat leidde tot frustratie bij de aanvaller. "Ja, daar word je altijd moe van... Maar je kunt er niet zoveel mee. Het enige wat je kunt doen is dit, wat ik vandaag heb gedaan. Alleen, dat komt niet vanzelf."

Linssen is de enige speler deze eeuw die namens drie verschillende Eredivisie-clubs (Heracles Almelo, Vitesse en Feyenoord) een hattrick verzorgd heeft. Zijn trainer prijst zich gelukkig met het goede optreden van zijn pupil. "Hij heeft zich vijf maanden een slag in de rondte gelopen en vandaag krijgt hij zijn beloning", reageert Dick Advocaat. "Hij zit er ook helemaal doorheen volgens mij. Hij heeft het bij een andere club ook gehad, dat hij in een heel seizoen één of twee goals maakte (drie goals voor FC Groningen in het seizoen 2015/16, red). Maar dat was geen Feyenoord."

"Hij kreeg goede kansen vandaag en schiet ze er goed in. Vooral voor hem was het geweldig", weet Advocaat, die ook positief is over het optreden van Eric Botteghin. De verdediger beging een fout in de eerste helft, toen hij een lange bal van Heerenveen verkeerd wegwerkte en een kans voor Henk Veerman inleidden, maar speelde verder een solide wedstrijd. "Hij heeft goed gespeeld. Hij was scherp. Dat soort spelers (Veerman, red) moet je niet de ruimte geven, in de zestien is dat een gevaarlijke jongen. Die hebben we zo veel mogelijk erbuiten gehouden."