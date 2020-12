Hoofdrol voor arbiter Bahattin Simsek bij Fenerbahce - Basaksehir

Daniel Cabot Kerkdijk 23 december 2020 • Laatste update: 19:28

Fenerbahce heeft woensdagavond een ruime overwinning op Istanbul Basaksehir in de Süper Lig geboekt. Het team van trainer Erol Bulut won in eigen huis met 4-1 en staat op de ranglijst een punt achter koploper Alanyaspor, dat eerder vandaag gelijkspeelde tegen Yeni Malatyaspor (1-1). Galatasaray heeft evenveel punten als Fenerbahce en heeft nog een wedstrijd tegoed: het uitduel met Trabzonspor op tweede kerstdag.

De start van Basaksehir mocht er zijn: na zes minuten stond het team van Okan Buruk reeds voor. Na een vrije trap van Deniz Turuc vanaf de linkerkant werkte Martin Skrtel de bal tegen de linkerpaal. Mahmut Tekdemir schoot het leer van dichtbij alsnog achter doelman Altay Bayindir: 0-1. Dat leek ook de ruststand te gaan worden, maar Fenerbahce dwong in de extra tijd van de eerste helft een gelijkmaker af.

Volkan Babacan keerde een inzet van Luiz Gustavo van dichtbij, maar niet veel later was het alsnog raak. De keeper van Basaksehir kon voorkomen dat een voorzet vanaf links een doelpunt werd en uit een moeilijke hoek tekende Nazim Sangaré alsnog voor de 1-1. Na een uur spelen nam Fenerbahce de leiding. Een kopbal van Marcel Tisserand na een corner vanaf links werd geblokt, maar de verdediger werkte de bal op kunstige wijze alsnog binnen.

Basaksehir eindigde het duel met negen man en met name de uitsluiting van Rafael was discutabel. De rechtsback zette na 69 minuten spelen een tackle op Mame Thiam in, maar hij miste zowel de bal als de aanvaller. Het was Skrtel die Thiam uit balans bracht en tegen de grond werkte. Arbiter Bahattin Simsek toonde echter een gele kaart aan Rafael, die een seconde later ook meteen zijn tweede gele kaart kreeg toen hij uit woede en onbegrip de bal wegschoot.

De gemoederen bij Basaksehir liepen hoog op, vooral toen Simsek enkele minuten later geen gele kaart gaf voor een overtreding van Thiam op Skrtel. Irfan Kahveci beklaagde zich bij de arbiter en ontving meteen zijn tweede gele kaart. Fenerbahce sloeg tegen negen man nog tweemaal toe. Zes minuten voor het einde ontving Luiz Gustavo de bal van Caner Erkin en schoot hij de 3-1 binnen. Een droog schot van Hakan Mert Yandas in de linkerhoek betekende vlak voor tijd de 4-1. Ferdi Kadioglu viel een kwartier voor tijd in.