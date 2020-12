De opvallende statistiek van Kostas Lamprou: ‘Enorm blij om dat te horen’

Daniel Cabot Kerkdijk 22 december 2020

Kostas Lamprou voorkwam zaterdagavond dat RKC Waalwijk een nóg zwaardere nederlaag leed tegen PSV (1-4). De doelman verrichtte enkele uitstekende reddingen tegen de bezoekers uit Eindhoven. Zoals hij eigenlijk al het hele seizoen prima presteert. Op basis van de zogenaamde 'Expected goals tegen' incasseerde Lamprou deze voetbaljaargang minder tegendoelpunten dan men van de 29-jarige doelman zou mogen verwachten.

'Expected goals tegen' (xG tegen) geeft weer hoeveel tegendoelpunten je logischerwijs van een keeper kunt verwachten, rekening houdend met het aantal schoten/kopballen op doel en de kans van slagen van de doelpogingen, ofwel de kwaliteit ervan. Lamprou had eigenlijk 29 tegendoelpunten (of 29,5 om het nog preciezer aan te duiden) moeten incasseren, maar de teller staat op 24. En dus heeft Lamprou 5,5 goals voorkomen.

Alleen Remko Pasveer presteert op dat gebied beter, zo onderzocht de NOS. De doelman van Vitesse heeft 14.6 als xG tegen en kreeg in werkelijkheid 9 tegendoelpunten om de oren: een score van 5.6. Joël Drommel (4.8), Yvon Mvogo (2.8) en André Onana (2.0) completeren de top vijf in de Eredivisie. “Ik volg niet alle statistieken, al zie ik wel links en rechts dingen voorbijkomen”, reageert Lamprou. “Maar ik ben enorm blij dat te horen. Dat geeft mij alleen maar kracht om nog harder te werken.”

“Superblij, voor het team, maar ook voor mezelf.” De NOS concludeert dat het povere optreden van doelmannen Kees Heemskerk en Etienne Vaessen een van de redenen is dat het goede voetbal van vorig seizoen niet gepaard ging met resultaten. Heemskerk kreeg 2,3 tegengoals meer dan verwacht en Vaessen zelfs 5,1 tegengoals meer. Daarmee stond het duo bij de zes slechtste Eredivisie-keepers van 2019/20.

Lamprou lijkt beter dan ook te zijn te zijn. “Ja, misschien wel. Ik ben fit, voel me heel goed en heel zeker en ik heb gewoon plezier. En we trainen op een goed niveau. Ik ben hier op mijn plek, zou je kunnen zeggen. Verder is het een kwestie van geconcentreerd blijven en elke wedstrijd alles geven.” De voorbije drie jaar kwam hij namens Ajax en Vitesse niet tot nauwelijks in actie. “Zelf vond ik dat het nu echt tijd was om onder de lat te staan en weer te laten zien wat ik kan. En dat heeft tot nu goed uitgepakt. Hartstikke mooi.”