Ongeluk met lichtinstallatie kost terreinknecht het leven na Lorient - Rennes

Chris Meijer 21 december 2020 • Laatste update: 10:22

Een terreinknecht is zondag kort na afloop van het Ligue 1-duel tussen FC Lorient en Stade Rennes in de Ligue 1 om het leven gekomen. De 38-jarige man, die als vrijwilliger voor Lorient werkte, kwam terecht onder een omgevallen lichtinstallatie, waarmee het veld onderhouden wordt. Hulpverleners hebben de terreinknecht nog naar het ziekenhuis vervoerd, maar aldaar bezweek hij aan zijn verwondingen.

Het ongeluk deed zich kort na afloop van het duel tussen FC Lorient en Stade Rennes (0-3) voor. De wisselspelers van Stade Rennes waren volgens berichten uit Frankrijk zelfs nog op het veld en hebben het ongeval daardoor zien gebeuren. Op foto’s van het Franse persbureau AFP is te zien dat een lichtinstallatie op zijn kant ligt. Dergelijke lichtinstallaties, die op wielen verreden kunnen worden, worden gebruikt om het veld te onderhouden.

France Bleu schrijft dat hulpverleners ruim een uur met de terreinknecht bezig zijn geweest, alvorens hij nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd vervoerd. Daar is de man aan zijn verwondingen bezweken. Zes mensen die het ongeluk zagen gebeuren kwamen eveneens in shock in het ziekenhuis terecht. Twee andere terreinknechten werden door een ambulance meegenomen, terwijl de vier anderen zelf hun gang richting het ziekenhuis maakten.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en heeft het Stade du Moustoir inmiddels hermetisch afgesloten. De burgemeester van Lorient, Fabrice Loher, heeft het ongeluk bevestigd. Stade Rennes brengt via Twitter zijn condoleances over aan de familie van de terreinknecht en spreekt van een ‘immens trieste en sombere dag’. FC Lorient heeft nog niets naar buiten gebracht over het ongeluk.