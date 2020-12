‘Huntelaar kan daardoor hebben gezegd: ‘Dan stop ik er maar mee’’

Ajax won zondagmiddag met 2-4 op bezoek bij ADO Den Haag, nadat er bij rust al een 0-4 voorsprong op het scorebord stond. In het programma Rondo van Ziggo Sport klinken lovende geluiden over Klaas-Jan Huntelaar, die in het Cars Jeans Stadion twee doelpunten voor zijn rekening nam. De analisten zijn minder positief over ADO Den Haag, dat volgens Khalid Bouhlarouz ‘in zijn broek scheet’ voor Ajax.

Huntelaar kondigde vorige week na afloop van het duel met PEC Zwolle (4-0 zege) het einde van zijn loopbaan aan. De 37-jarige spits verzorgde dit seizoen vijf doelpunten in twaalf wedstrijden en was dus in Den Haag ook trefzeker. “Nou, als je die zag spelen dan denk je: plak er nog een jaartje bij aan. Ten Hag had hem misschien wel wat sneller en wat vaker kunnen brengen in plaats van Brobbey en Traoré”, stelt Youri Mulder. Lassina Traoré is overigens momenteel geblesseerd en Brian Brobbey, die in het beslissende Champions League-duel met Atalanta (0-1 nederlaag) nog de voorkeur kreeg boven Huntelaar, zat tegen ADO niet bij de selectie.

Huntelaar kreeg tegen ADO zijn tweede basisplaats van dit seizoen, nadat hij ook vorige week tegen PEC aan de aftrap stond. Mulder vermoedt dat de teleurstelling bij de ervaren spits een rol heeft gespeeld bij zijn besluit om zijn kicksen waarschijnlijk aan de wilgen te hangen. “Hij kan teleurgesteld zijn over het feit dat hij te weinig is gebruikt en dat hij naar aanleiding daarvan heeft gezegd: ‘Dan stop ik er maar mee’.”

Waar Huntelaar indruk maakte op de analisten van Rondo, deed ADO dat niet bepaald. “Die 2-4 verbloemt het één en ander, maar Ajax heeft echt een trainingspartijtje gespeeld”, begint Jack van Gelder. Jan van Halst sluit zich volledig aan bij de conclusie van de presentator: “De eerste helft was echt gênant. Het was gewoon irritant om naar te kijken. Het was één grote rondo.”

Van Gelder en Van Halst krijgen bijval van mede-analist Bouhlarouz. “Ik had echt het idee dat ze met zo veel ontzag speelden voor Ajax. Ze scheten bijna letterlijk in hun broek voor Ajax. Als je daarentegen ziet hoe ze de tweede helft spelen...”, benadrukte Boulahrouz het verschil met het spel in de eerste helft. Na rust kwam ADO door doelpunten van Michiel Kramer en Samy Bourard nog terug tot 2-4. “Al heeft dat natuurlijk ook te maken met Ajax: ze stonden 0-4 voor, dus dan nemen ze wat gas terug.”