Koopmeiners neemt AZ bij de hand in wedstrijd met acht doelpunten

AZ heeft zondag na een knappe wederopstanding eindelijk weer eens gewonnen van Willem II. De ploeg van trainer Pascal Jansen kwam tegen de Tilburgers op een 0-2 achterstand, maar rechtte de rug en vocht zich naar een 5-3 overwinning. Aanvoerder Teun Koopmeiners eiste een hoofdrol voor zich op. De middenvelder nam twee treffers en een assist voor zijn rekening en gunde bij een 4-2 voorsprong een strafschop aan ploeggenoot Jesper Karlsson.

AZ, dat aantrad zonder de disciplinair geschorste Albert Gudmundsson, wist de afgelopen vijf duels niet in wist om te zetten tegen Willem II en zag de bezoekers via Görkem Saglam voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgen. De Duitser krulde de bal echter naast het doel van Marco Bizot. Diezelfde Bizot werd halverwege de eerste helft wel verslagen, toen hij een inzet van ploeggenoot Zakaria Aboukhlal ongelukkig in het doel zag gaan. Myron Boadu leek de stand vervolgens vrij snel gelijk te trekken, maar zag zijn treffer met het hoofd na tussenkomst van de VAR worden afgekeurd wegens buitenspel.

Na ruim een half uur spelen deed de VAR wederom van zich spreken door scheidsrechter Dennis Higler naar het scherm te roepen wegens een handsbal van Calvin Stengs. Higler legde de bal op elf meter, waarna Mike Trésor Ndayishimiye Willem II op een comfortabele 0-2 zette. De voorsprong kon door de bezoekers niet worden meegenomen de rust in, nadat Koopmeiners in korte tijd tot tweemaal toe trefzeker was. De 2-1 volgde uit een vrije trap waarbij Saglam uit de muur stapte, waarna de aanvoerder vijf minuten later uit een hoekschop van Karlsson voor de gelijkmaker tekende: 2-2.

De thuisploeg drukte in de beginfase na rust door en kwam via Stengs voor de eerste keer in de wedstrijd op voorsprong. De buitenspeler, die van Jansen een andere rol heeft gekregen sinds het vertrek van Arne Slot, ontdeed zich op aangeven van Koopmeiners van Sebastian Holmén en schoot vervolgens raak met een lage schuiver: 3-2. Het duel werd niet veel later in het slot gegooid door Fredrik Midtsjo, nadat de Noor met een mooi schot Robbin Ruiter voor de vierde keer kansloos liet.

Daarmee was de comeback van AZ nog niet compleet. Derrick Köhn vergreep zich twintig minuten voor tijd aan Midtsjo en zag Higler voor de tweede keer naar de stip wijzen. Het buitenkansje werd benut door Karlsson, die de strafschop gegund kreeg van Koopmeiners. De Zweed mocht aanleggen voor zijn vierde doelpunt van het seizoen en was daarmee betrokken bij negen doelpunten in zijn eerste tien duels voor AZ. Die cijfers werden voor het laatst overlegd door Shota Arveladze in 2005. Het slotakkoord was voor Ché Nunnely, die na een snelle omschakeling voor de 5-3 eindstand zorgde. Door de overwinning slaat nummer zeven AZ een gat van drie punten met sc Heerenveen, dat eerder op de middag verloor van Heracles (1-2). Willem II blijft door de vierde nederlaag op rij staan op de zestiende plek.