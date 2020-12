Kraay jr. bevestigt speculaties Perez over Gudmundsson: ‘Heb ik ook begrepen’

Yanick Vos 20 december 2020 • Laatste update: 17:41

AZ-trainer Pascal Jansen wilde zondagmiddag voorafgaand aan de wedstrijd tussen AZ en Willem II niet veel kwijt over de reden achter de tijdelijke verbanning van Albert Gudmundsson uit de selectie. Hans Kraay junior sprak met de trainer en vroeg hem naar de afwezigheid van de IJslander, maar veel kreeg de verslaggever van FOX Sports niet los. Kenneth Perez spreekt in de studio over een negatieve houding van de speler, die ook te veel op zijn telefoon zou zitten. Kraay junior bevestigt dat volgens hem dat de redenen zijn voor de getroffen maatregel.

Deze week werd bekend dat Jansen de aanvaller uit de selectie had verwijderd. Gudmundsson moest donderdag, toen de A-selectie vrij was, met Jong AZ meetrainen. Ook vrijdagochtend trainde hij niet met de A-selectie mee. Zondag zat hij niet bij de wedstrijdselectie, al is het nog altijd onduidelijk wat de reden is achter de strafmaatregel. Mogelijk heeft zijn reserverol tot ontevredenheid geleid bij de IJslander. Na het ontslag van Arne Slot speelde hij geen minuut meer in de Eredivisie: Jansen hield hem tegen FC Groningen (1-2 nederlaag) en FC Twente (1-3 zege) op de bank. Tussendoor stond hij wel 69 minuten op het veld in het verloren Europa League-duel met NK Rijeka (2-1), omdat Dani de Wit met een enkelblessure kampte.

“Ik heb begrepen dat hij zwaar teleurgesteld heeft rondgelopen”, aldus Kraay junior zondagmiddag voor de aftrap in Alkmaar. Jansen bevestigde aan de verslaggever dat Gudmunsson ‘wat minder inspirerend trainde’ en dat de speler vond dat hij te snel aan de kant was gezet. De trainer liet weten dat het niet op te lossen was met een gesprek. “Nee, want daar was voor hem toch iets te veel gebeurd. Hij mag morgen weer meetrainen, dus dan is deze kleine soap ook voorbij.” Kraay junior is benieuwd naar de reactie van Kenneth Perez en Ronald de Boer. “Wij kunnen er niks van vinden, want we weten niet wat er is gebeurd”, aldus de Deense analist.

Perez gaat vervolgens toch in op de situatie en vertelt dat Gudmundsson mogelijk teleurgesteld heeft rondgelopen en te lang op zijn telefoon heeft gezeten. “Als het iets heel kleins is, dan is dit iets van: kijk mij, de nieuwe hoofdtrainer die zich even wil laten gelden en de twaalfde man pakt.” De Boer haakt in: “Natuurlijk is er meer gebeurd”, aldus de oud-international, die wijst op de normen en waarden bij AZ. “Die zal hij overschreden hebben en dan pak je hem aan.” Perez zegt benieuwd te zijn wat er zich dan heeft afgespeeld bij AZ, waarna Kraay junior het woord neemt.

“Kenneth zegt net dat hij veel op zijn telefoon zat. Dat heb ik ook begrepen”, aldus de verslaggever vanuit Alkmaar. Hij hint ernaar dat Perez meer van de situatie weet dan hij laat blijken: “Bij jou komt het niet uit het niets. Als iemand een beetje teleurgesteld is, veel op zijn telefoon zit en minder geïnteresseerd is, dan kun je dat toch in een gesprek oplossen? Jansen zei: ‘Nee, dat kan niet want ik heb meerdere gesprekken met hem gehad.’” Perez tot slot: “Het is een hele stevige maatregel.”