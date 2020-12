Depay loodst Olympique Lyon met curieuze panenka naar koppositie

Daniel Cabot Kerkdijk 19 december 2020 • Laatste update: 23:10

Memphis Depay heeft zaterdagavond andermaal zijn waarde bewezen voor Olympique Lyon. De Nederlander schoot tegen OGC Nice na ruim een half uur raak vanaf de stip en zag zijn ploeg voor de dertiende (!) wedstrijd op rij ongeslagen blijven in de Ligue 1: 1-4. Door de overwinning neemt Lyon de koppositie over van Lille OSC, dat het zondagavond opneemt tegen Paris Saint-Germain.

Lyon trad tegen Nice aan met Depay in de basis, nadat de Nederlander midweeks tegen Stade Brest (2-2) op de bank begon en na een uur een strafschop verzilverde. Tegen Nice kreeg Depay wederom de mogelijkheid om vanaf de stip aan te leggen. Na een overtreding van Stanley N’Soki op Tino Kadewere legde scheidsrechter Anthony Gautier de bal op elf meter. De Oranje-international stiftte de bal op merkwaardige wijze in het doel en gaf daarmee een nieuwe dimensie aan de panenka. Het betekende voor Depay zijn zevende treffer van het seizoen.

Deze UNIEKE penalty van Memphis Depay gaat nu de wereld over! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 19 december 2020

De score werd door Lyon niet veel later verdubbeld in de persoon van Kadewere. De matchwinner uit het duel met PSG (0-1 winst) afgelopen weekend kreeg de bal zomaar in de voeten geschoven door Hicham Boudaoui en genoot een vrije doortocht richting het doel van Walter Benítez. Kadewere faalde niet en zette Lyon op 0-2. Uit het niets vocht Nice zich op slag van rust terug in de wedstrijd. Na een afgemeten voorzet van Rony Lopes was het een koud kunstje voor Amine Gouiri om van dichtbij met het hoofd Anthony Lopes te verschalken: 1-2.

Na rust was er beduidend minder opwinding en zorgde het eerste grote gevaar gelijk voor een treffer. Depay stuurde Kadewere de diepte in, waarna de in Zimbabwe geboren aanvaller de bal breed legde en Karl Toko Ekambi voor een leeg doel zag scoren. Lyon bleef kansen creëren en breidde de score een kwartier voor tijd uit. Benitez moest een voorzet lossen en zag Houssem Aouar van dichtbij binnentikken: 1-4. Door de overwinning is Lyon zeker een dag de nieuwe koploper in Frankrijk. Nummer twee Lille neemt het zondag in eigen huis op tegen nummer drie PSG.