Clubs uit vijf landen tonen belangstelling voor back van Feyenoord

Daniel Cabot Kerkdijk 19 december 2020

Bart Nieuwkoop kan zijn loopbaan in het buitenland vervolgen. Voetbal International maakt melding van interesse van onder meer Dinamo Moskou in de 24-jarige rechtsback van Feyenoord. Volgens het weekblad staat Nieuwkoop er ook goed op bij clubs uit Duitsland, Engeland, Frankrijk en Turkije.

Nieuwkoop beschikt over een aflopend contract met Feyenoord, maar de Rotterdamse club heeft een eenzijdige optie voor nog een jaar. Het ligt in de lijn der verwachting dat Feyenoord de optie gaat lichten om zo nog een transfersom aan een eventuele verkoop over te houden. Volgens het weekblad is ook het afkopen van een nog een jaar doorlopende verbintenis geen probleem voor de clubs die belangstelling hebben.

Ali Dursun, zakelijk begeleider van Nieuwkoop, wil de interesse in de rechtsback ‘bevestigen noch ontkennen’. De verdediger werd afgelopen seizoen verhuurd aan Willem II, waar hij tot de gedwongen stop door de coronapandemie een onbetwiste basiskracht was. Dit seizoen is hij met Lutsharel Geertruida verwikkeld in een concurrentiestrijd voor de rechtsbackpositie.

Nieuwkoop speelde deze voetbaljaargang in totaal twaalf duels in alle competities. Hij verscheen in de Eredivisie acht keer in de basis en viel een keer in. Daarna deed de verdediger in drie Europa League-duels mee, telkens in de basis.