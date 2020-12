Nieuw Feyenoord-stadion stap dichterbij na nipt akkoord gemeenteraad

Rian Rosendaal 18 december 2020 • Laatste update: 09:49

Voor Feyenoord lijkt het nieuwe stadion weer een stap dichterbij te zijn. De gemeenteraad van Rotterdam is donderdagavond nipt akkoord gegaan met het bestemmingsplan van Feyenoord City. Met een kleine meerderheid werd het bestemmingsplan goedgekeurd door de lokale politiek, zo klinkt het. De leiding van Feyenoord is nu aan zet wat betreft de ontwikkeling van de plannen voor een nieuwe Kuip.

De coalitie in Rotterdam stemde vóór een nieuw onderkomen voor Feyenoord, terwijl de oppositie in zijn totaliteit tegen de plannen stemde. Uiteindelijk werd het bestemmingsplan met één stem meer aangenomen. Over het nieuwe stadion van Feyenoord zal in 2021 een definitief besluit worden genomen. De Rotterdamse club zoekt externe financiers om de bouw van het nieuwe onderkomen te financieren. De totale kosten worden geschat op 444 miljoen euro. Gaat Feyenoord akkoord met de bouw van de nieuwe Kuip, dan is de verwachting dat de opening hiervan in 2025 zal plaatsvinden.

De realisatie van een nieuw stadion voor Feyenoord is onderdeel van een plan van de gemeente om het gebied in Rotterdam-Zuid te ontwikkelen, onder meer door de bouw van 3700 woningen. De totale kosten worden geschat op anderhalf miljard euro. De politiek blijft desondanks verdeeld over het bestemmingsplan, zeker omdat Feyenoord nog niet definitief heeft gesloten om een nieuw stadion te betrekken. Daarnaast zijn er bij verschillende politieke partijen zorgen over de toekomst van de huidige Kuip. De verantwoordelijke wethouders hebben inmiddels een brief gestuurd naar de gemeenteraad met de mededeling dat Feyenoord tot de overgang naar de nieuwe thuishaven in De Kuip blijft spelen.

Alle betrokken partijen, de gemeenteraad, Stadion Feyenoord en het bestuur van Feyenoord, kwamen eind 2019 tot de conclusie dat er meer tijd nodig is voor het uitwerken van de stadionplannen, met 2025 als streefjaar voor de opening. De bouw van de woningen in het gebied rondom het huidige stadion gaat wél eerder van start.