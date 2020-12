TOTO's tips: Zet ADO tegen koploper Ajax de ongeslagen reeks voort?

Stefan Coerts 19 december 2020 • Laatste update: 15:51

Een duel tussen ADO Den Haag en Ajax levert doorgaans spektakel op, al zal het gemis van de fanatieke supportersgroepen voor iedereen een klein smetje zijn. Op voorhand lijkt een zege voor de bezoekers de meest logische keuze op het TOTO-formulier, maar met de huidige vorm van Ajax en de ongeslagen reeks van ADO in het achterhoofd is deze wedstrijd allerminst een uitgemaakte zaak. Blik hier samen met TOTO vooruit op de clash tussen ADO Den Haag en Ajax in speelronde dertien van de Eredivisie.

ADO en Ajax, groen en geel tegen rood en wit. Het blijft een prachtig affiche en vaak één met veel doelpunten. In de afgelopen twee seizoenen kwamen beide elftallen in drie van de vier ontmoetingen tot scoren, al bleef Ajax aan het einde van de rit telkens als winnaar achter. In totaal wist ADO zelfs geen enkele van de laatste achttien duels met de Amsterdamse club te winnen (dertien nederlagen en vijfmaal een gelijkspel). Ajax verloor echter de eerste drie wedstrijden van december, en ging woensdag ook bijna ten onder tegen FC Utrecht (uiteindelijk een 5-4 overwinning) in de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Ruud Brood is momenteel juist één van de vijf clubs zonder nederlaag in de laatste drie speelronden. Ook in die reeks wist ADO steeds te scoren. Gaat dat zondagmiddag tegen Ajax weer lukken?

Ajax plaatste zich afgelopen woensdagavond met hangen en wurgen voor de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker, nadat het een 3-4 achterstand tegen FC Utrecht in de slotfase wist om te buigen in een 5-4 zege. Het moest in de tweede helft nog flink gas geven om een nederlaag te voorkomen. In de Eredivisie is dat vaker niet dan wel het geval, want in drie van de laatste vier competitiewedstrijden stond Ajax bij de rust op een comfortabele 3-0 voorsprong. Bij een snelle treffer tegen ADO aankomende zondag is dat geen ondenkbaar scenario. In die voorgaande drie duels met een 3-0 ruststand liet Ajax het gaspedaal in de tweede helft inderdaad wat los en scoorde het na de rust nooit vaker dan twee keer.

Zakaria Labyad presteert dit seizoen beter dan ooit voor Ajax en lijkt komende zondag tegen ADO weer verzekerd te zijn van een basisplaats in de spits, voornamelijk door zijn twee doelpunten tegen FC Utrecht. Op de topscorerslijst van Ajax dit seizoen hoeft Labyad, die zes keer scoorde in alle competities en ook nog vier assists gaf, alleen Dusan Tadic (twaalf doelpunten) en Lassina Traoré (acht doelpunten) voor zich te dulden. Namens PSV en FC Utrecht vond Labyad al eens het net tegen ADO, terwijl het met de huidige vorm van Labyad ook wel goed zit. Met zijn laatste drie schoten op doel was hij trefzeker, zijn vizier staat dus op scherp.

