Ajax overgeslagen door Gerrard-bewonderaar: ‘Weg naar A-ploeg hier korter’

Rian Rosendaal 17 december 2020 • Laatste update: 09:59

Kristian Arnstad had nog niet zolang geleden de clubs voor het uitkiezen. De pas zeventienjarige middenvelder uit Noorwegen werkte onder meer een proefperiode af bij Ajax, al leidde de stage in Amsterdam niet tot een definitieve samenwerking tussen club en speler. De talentvolle Arnstad koos anderhalf jaar geleden uiteindelijk voor de stap naar Anderlecht, waar hij dit seizoen debuteerde in de hoofdmacht van trainer Vincent Kompany.

"Bij Manchester United en Ajax deed ik even mee met de jeugd. Ze wilden me allebei houden, maar ik moest een weloverwogen keuze maken", blikt Arnstad terug in een vraaggesprek met Het Nieuwsblad. De keuze viel uiteindelijk op de grootmacht uit Brussel. "Anderlecht klopte toen aan en hun slogan was: 'In Youth We Trust'. Daarom ging ik ervan uit dat ik hier meer kansen zou krijgen. De weg naar de A-ploeg is er korter dan bij Ajax."

Arnstad kwam tot dusver tot twee optredens namens Anderlecht in de jaargang 2020/21. De wedstrijden voor Paars-Wit smaken naar meer voor de ambitieuze Noor, die een icoon uit het verleden als voorbeeld neemt. "Mijn grote voorbeeld is Steven Gerrard. Hoe hij een ploeg dirigeerde… Dat wil ik ooit ook doen. Maar laat me eerst maar rijpen bij Anderlecht", zo benadrukt Arnstad, die inmiddels negentien jeugdinterlands voor Noorwegen achter zijn naam heeft.

Dat Anderlecht vertrouwen heeft in de kwaliteiten bleek wel in november, toen het contract van de jonge middenvelder werd verlengd tot medio 2023. Arnstad werd in het verleden naast Ajax en Manchester United ook gevolgd door scouts van AC Milan en Sporting Portugal. Desondanks ruilde hij het Noorse Stabaek in de zomer van 2019 in voor de jeugdopleiding van Anderlecht.