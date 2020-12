Hoofdrol weggelegd voor Lieke Martens bij nieuwe afslachting van PSV Vrouwen

De vrouwen van Barcelona hebben zich woensdagavond ten koste van het vrouwenelftal van PSV verzekerd van een plek bij de laatste zestien in de Champions League. In eigen huis was de ploeg van Lieke Martens met 4-1 te sterk voor de Eindhovenaren. Waar Martens in de met 1-4 gewonnen heenwedstrijd eenmaal het net wist te vinden, was de aanvalster in de return tweemaal trefzeker.

De speelsters stonden koud op het veld toen Barcelona al op voorsprong kwam. Caroline Hansen ontving op de rand van het zestienmetergebied een voorzet vanaf links, waarna de Noorse rechtsbuiten met een strak schot kruislings binnenschoot: 1-0. Ook na de openingstreffer bleven de Catalanen nadrukkelijk op zoek gaan naar een tweede doelpunt en de ploeg bood PSV nauwelijks ruimte. Na ruim kwartier spelen kwam Barcelona dicht bij een tweede treffer, maar Sari van Veenendaal bracht knap redding op een inzet van Alexia.

Het eerste wapenfeit van Martens kwam halverwege de eerste helft. De linksbuiten was het eindstation van een snelle counter en schoot op goal, maar haar poging ging rakelings naast. Op slag van rust was het alsnog raak voor de international van de Oranje Leeuwinnen. Victoria Losada kwam op aan de rechterkant van het veld en bezorgde vervolgens een voorzet op maat bij Martens, die bij de tweede paal stond om de 2-0 binnen te werken.

Ook na rust had PSV weinig in de melk te brokkelen en Barcelona bleef de aanval zoeken. Na ruim zestig minuten spelen was het Hansen die op vrijwel identieke wijze haar tweede treffer van de wedstrijd aantekende en het duel op slot gooide: 3-0. Ook Martens wist haar naam nogmaals op het scorebord te krijgen: een kwartier voor tijd stond zij op de juiste plek om uit een hoekschop de 4-0 binnen te knikken. Uiteindelijk mocht Joëlle Smits nog een eretreffer maken namens PSV en bracht ze de eindstand op 4-1.