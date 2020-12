Ridgeciano Haps houdt reden van afwezigheid bij Feyenoord mysterieus

Ridgeciano Haps heeft geen verdere duidelijkheid verschaft over de reden van zijn absentie in de afgelopen weken. De linksback van Feyenoord traint na bijna een maand afwezigheid weer individueel op trainingcomplex 1908 en is blij met zijn rentree. De afgelopen weken deden wilde geruchten over de afwezigheid van Haps de ronde, maar zelf houdt hij het bij de verklaring die Feyenoord op 19 november naar buiten bracht.

"Het gaat goed met me, ik ben blij dat ik weer op 1908 kan zijn en weer kan trainen", vertelt de 27-jarige vleugelverdediger via de officiële kanalen van Feyenoord. Als aan Haps wordt gevraagd of hij wat meer kan vertellen over zijn afwezigheid, verwijst hij naar het statement dat Feyenoord naar buiten bracht. "De club heeft al naar buiten gebracht dat het medisch was, daarbij wil ik het ook laten. Ik hoop dat jullie dat respecteren."

"Het belangrijkste is dat ik weer terug ben, dat ik weer kan trainen en dat ik weer tussen de jongens ben, dat ik deel van het team uitmaak en dat ook weer voel en proef", aldus Haps, die nog niet weet wanneer hij weer wedstrijden kan spelen. "Dat is moeilijk te zeggen, het is belangrijk dat ik nu weer ga optrainen." De vleugelverdediger miste de afgelopen zeven officiële wedstijden van Feyenoord al.

Dick Advocaat, de trainer van Feyenoord, hoopte dat Haps na zijn terugkeer zelf meer duidelijkheid zou geven. Het frustreerde Advocaat dat er op sociale media zelfs werd gesuggereerd dat Haps in de gevangenis zou zitten. "Ik vind het een beetje vervelend dat mensen dat denken of schrijven. Deze jongen was echt ziek. Hij is over één of twee weken terug en dan moet hij zelf maar vertellen wat hij had, want dat mag ik niet. Maar om te insinueren dat hij in de gevangenis zit, vind ik wel heel ver gaan", zei Advocaat op 2 december.