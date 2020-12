Ajax laat Barcelona en Man City achter zich en wint prijs met uitshirt

Het lichtblauwe uitshirt van Ajax is door Footy Headlines verkozen tot het mooiste shirt van 2020. In de finaleronde van de Best Kit Award kreeg het tricot van de Amsterdamse club meer stemmen (10,3 procent) dan het uitshirt van AS Roma (8,6 procent) en het thuisshirt van Nigeria (8,3 procent). Bij een voorselectie waren in totaal 25 shirts van clubs en landen genomineerd voor de uitverkiezing.

Het uitshirt van Flamengo kwam slechts één stem tekort voor het podium. De Braziliaanse club moet derhalve genoegen nemen met de vierde plaats. Uiteindelijk kwamen in de afgelopen periode 299 stemmen bij Ajax terecht, een stuk meer dan bijvoorbeeld het thuistenue van Arsenal (164), het derde shirt van Barcelona (153) en het uitshirt van Manchester City (135) ontvingen tijdens de recente stemmingsronde. Bijna 3.000 mensen brachten hun stem uit voor het Shirt van het Jaar 2020.

Ajax droeg het lichtblauwe en geblokte uitshirt onlangs nog tijdens de uitwedstrijd tegen FC Emmen (0-5). In de uitwedstrijden in de groepsfase van de Champions League tegen FC Midtjylland (1-2) en Liverpool (1-0) werd door de Amsterdamse club gekozen voor het zwarte uittenue. Alleen in de ontmoeting met Atalanta (2-2) op Italiaanse bodem hield Ajax vast aan het rood-witte thuistenue.