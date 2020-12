Dortmund wint met Moukoko als jongste basisdebutant ooit eerste duel na Favre

Borussia Dortmund heeft dinsdag zijn eerste wedstrijd sinds het ontslag van trainer Lucien Favre winnend afgesloten. Onder leiding van nieuwe coach Edin Terzic werd met 1-2 afgerekend met Werder Bremen. Youssoufa Moukoko werd dinsdagavond met een leeftijd van 16 jaar en 25 dagen de jongste basisdebutant ooit in de Bundesliga. De centrumspits van BVB loste Nuri Sahin af, die in 2005 16 jaar en 335 dagen oud was bij zijn debuut. Verder nestelde Sheraldo Becker zich met 1. Union Berlin in de subtop dankzij een zege op VfB Stuttgart (1-2), terwijl Hertha BSC niet verder kwam dan 0-0 tegen 1. FSV Mainz.

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1-2

Moukoko was al in de vijfde minuut dichtbij de openingstreffer, maar de pass van Giovanni Reyna was net niet zuiver genoeg om de bal te kunnen raken. In de twaalfde minuut opende Raphael Guerreiro alsnog de score namens Dortmund. Jadon Sancho zag zijn schot geblokt worden door Ömer Toprak, waarna de Portugees van dichtbij in de rebound profiteerde: 0-1. Vrijwel uit het niets kwam Werder Bremen na een klein half uur terug, toen Kevin Mohwald de bal van een meter of achttien laag in de rechterhoek plaatste: 1-1.

Dortmund had ook in de tweede helft het betere van het spel. Moukoko probeerde het vanaf de tweede paal, maar mikte net naast, terwijl Sancho een doelpunt afgekeurd zag worden wegens buitenspel. Marco Reus zette even later al zwevend zijn hoofd tegen de bal en zag doelman Jiri Pavlenka redding brengen. Tien minuten ging de goalie juist in de fout, door een voorzet vanaf rechts uit zijn handen te laten schieten en in een herstelpoging Manuel Akanji neer te halen. Reus schoot zijn penalty aanvankelijk op de handschoenen van Pavlenka, maar kon in de rebound profiteren: 1-2.

VfB Stuttgart - 1.FC Union Berlin 2-2

De ploeg van Urs Fischer speelde zeer geconcentreerd in de eerste 45 minuten. De bezoekers, met Sheraldo Becker in de basis, boden Stuttgart amper ruimte en was tegelijkertijd efficiënt en snel in de omschakeling. In de vierde minuut nam Union Berlin de leiding: na een vrije trap van Christopher Trimmel kopte Marvin Friedrich de bal in de rechterhoek. Vlak na rust kwam het bezoek goed weg: een inzet van Nicolás González ging tegen de lat. Stuttgart bleef op zoek naar een gelijkmaker, maar in de 77e minuut viel de 0-2: Cristopher Lenz kon ongehinderd vanaf links voorzetten en de vrijstaande Taiwo Awoniyi kopte raak. Toch gaf Union Berlin het duel nog uit handen. Invaller Sasa Kalajdzic kopte de 1-2 binnen en een dropkick van de aanvaller verscheen, na goedkeuring van de VAR, ook op het scorebord: 2-2.

Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 0-0

Het duel tussen de Hertha BSC en 1. FSV Mainz 05 kwam moeizaam op gang en pas vijf minuten voor het rustsignaal werd de eerste kans gecreëerd. Leandro Barreiro Martins nam ter hoogte van de penaltystip namens Mainz het vijandige doel onder vuur, maar zijn schot belandde op de lat. Hoewel beide teams in de tweede helft nog tot enkele mogelijkheden kwamen, lukte het niet de ban te breken. Het duel, dat gekenmerkt werd door een gebrek aan hoogtepunten, had een Nederlands tintje. Javairô Dilrosun mocht voor het tweede duel op rij in de basis starten en ook Deyoraiso Zeefuik kreeg een basisplek bij Hertha, al was er voor hen geen glansrol weggelegd. Bij Mainz was het Jerry St. Juste die voor Nederlandse inbreng zorgde: hij maakte onderdeel uit van de driekoppige centrale verdediging.