Demba Ba legt standpunt over woord ‘negru’ uit aan official Coltescu

Demba Ba heeft contact opgenomen met vierde official Sebastian Coltescu uit de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir, zo meldt de Roemeense journalist Emanuel Rosu. De spits van Basaksehir heeft met Coltescu gesproken over het vermeende racisme-incident dat tijdens de gestaakte Champions League-wedstrijd plaatsvond.

Voormalig Senegalees international Ousmane N'Doye, die woonachtig is in Roemenië, bracht Ba en Coltescu met elkaar in contact. Ba wilde het met de Roemeense official hebben over het gebruik van het woord 'negru', dat Coltescu uitsprak om Pierre Webó, de assistent-coach van Basaksehir, aan te duiden. Ba werd al op het veld woest op Coltescu en maakte hem duidelijk niet gediend te zijn van het woord voor 'zwarte man'.

Ba heeft echter nooit beweerd dat er sprake was van racisme, zo laat N'Doye weten. De 35-jarige spits wilde aan Coltescu duidelijk maken dat het woord voor 'zwarte' ongepast is in het voetbalstadion. De official zou de boodschap hebben begrepen, waarmee de kous voor Ba af is. "Ik ben een grote aanhanger van vrede", laat N'Doye optekenen. "Ik heb met Ba en Coltescu gesproken en ze vertelden dat ze een goed gesprek hebben gehad. Het berust allemaal op een misverstand."

"Ik weet hoe Roemenen zijn", aldus N'Doye, die zijn voetballoopbaan afsloot in Roemenië en daar nog altijd woonachtig is. "Ik heb nog nooit een probleem met racisme gehad in Roemenië. Ik heb zo snel mogelijk geprobeerd om Coltescu's telefoonnummer te bemachtigen. Ik weet dat hij geen racist is." De UEFA heeft het incident nog altijd in onderzoek. Tot die tijd mag de Roemeense arbitrage die betrokken was bij de wedstrijd geen duels fluiten.