Dubbele meevaller uit ziekenboeg voor Feyenoord; Bijlow mist toppers

De verwachting is dat Dick Advocaat aanstaande zondag gewoon kan beschikken over Steven Berghuis, als Feyenoord het in Arnhem opneemt tegen Vitesse. De aanvoerder viel zondag in de slotfase van het duel met VVV-Venlo (0-3 winst) uit met liesklachten, maar lijkt op tijd hersteld voor het treffen met de nummer vier van de Eredivisie. Daarnaast keerde Ridgeciano Haps terug op het trainingsveld bij de Rotterdammers. De linksback ontbrak de afgelopen weken om nog onduidelijke redenen en trainde maandag weer voor zichzelf.

Gevreesd werd dat Feyenoord enige tijd niet over Berghuis kon beschikken toen de aanvaller tegen VVV uitviel met pijn aan de lies, maar eerste onderzoeken hebben uitgewezen dat de blessure meevalt en dat Berghuis zeer waarschijnlijk inzetbaar is tegen Vitesse. Haps, die de voorbije weken ontbrak bij Feyenoord, hield maandagmiddag zijn conditie op peil op trainingscomplex 1908.

De verdediger komt volgens Advocaat later met een verklaring waarom hij de afgelopen tijd niet inzetbaar was voor Feyenoord. Geruchten over Haps’ afwezigheid deden de afgelopen tijd de ronde, maar werden even zo hard de kop ingedrukt door Advocaat. Zo werd gezegd dat hij in de gevangenis zou verblijven. Hugo Borst zei in Langs de Lijn dat Haps te kampen had met psychische problemen. Haps kwam voor het laatst in actie in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen op 8 november (2-0 winst). Hij komt dit kalenderjaar sowieso niet meer in actie voor Feyenoord.

Tegenover de meevallers staat het vertraagde herstel van Justin Bijlow, die langer uit de roulatie is dan verwacht. De doelman kampt met een voetblessure en verwacht werd dat hij tijdens de winterstop weer zou aansluiten bij de ploeg van Advocaat, maar dat blijkt niet haalbaar. De verwachting is dat Bijlow niet eerder dan februari in actie komt, als Feyenoord de toppers tegen Ajax, AZ en PSV al achter de rug heeft.