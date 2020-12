Schokkende foto van schade bij neef van Promes gaat rond op sociale media

Op sociale media doet een foto de ronde waarop de schade te zien is die de neef van Quincy Promes zou hebben opgelopen tijdens een steekincident in juli. De foto is niet geverifieerd, maar doet de ronde in WhatsApp-groepen en andere vormen van sociale media. De neef van Promes werd in zijn knie gestoken; de aanvaller van Ajax werd zondagochtend gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Hij wordt ervan verdacht zijn neef te hebben neergestoken tijdens een uit de hand gelopen familiefeest in Abcoude, maar ontkent zelf alle betrokkenheid.

Zondag liet Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het familielid van Promes, aan RTL Boulevard al weten dat het letsel zo erg is, dat het nog maar de vraag is of er ooit een volledig herstel zal optreden. "Het gaat om de zogenoemde patellapees. Toen cliënt is neergestoken, werd deze pees doorkliefd", zei Moszkowicz. Het slachtoffer kan door de verwondingen zijn werk als klusser niet meer uitvoeren.