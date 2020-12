Tottenham verspeelt dure punten in aanloop naar kraker tegen Liverpool

Tottenham Hotspur is er zondagmiddag niet in geslaagd de drie punten te pakken op bezoek bij Crystal Palace. The Spurs, met Steven Bergwijn in de basis, kwamen niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Het dure puntenverlies is een fikse aderlating voor de ploeg van José Mourinho. Liverpool heeft een punt minder en speelt later vandaag een uitwedstrijd tegen Fulham. Woensdag treft Tottenham de naaste achtervolger in een directe confrontatie op Anfield om te strijden om de koppositie.

Tottenham begon vol overtuiging aan de ontmoeting en de aanvalslust leverde na twintig minuten spelen de eerste grote kansen op. Nadat eerst Sergio Reguilón een afstandsschot net over de lat zag vliegen, was het even later doelman Vicente Guaita die met een goede redding voorkwam dat Tanguy Ndombele binnen kon knikken. Ook Harry Kane zag een kopbal gepakt worden door de doelman, maar in de 23ste minuut trok de spits alsnog aan het langste eind. Kane kreeg de bal op circa 25 meter van het doel van Heung-Min Son, waarna de spits een op het oog houdbaar schot afvuurde richting het vijandige doel. Guaita verkeek zich echter op de stuit en moest capituleren: 0-1.

Tien minuten voor het rustsignaal was het opnieuw Ndombele die dicht bij een treffer kwam. Guiata herstelde zijn eerdere fout echter met een goede redding in de korte hoek. Op slag van rust kreeg de thuisploeg nog een grote kans op de gelijkmaker. Eberechi Eze kreeg de bal aangespeeld op de rand van het zestienmetergebied, maar de linkermiddenvelder zag zijn geplaatste schot in de verre hoek afketsen op de paal.

In de openingsfase van het tweede bedrijf was het de ploeg van Roy Hodgson die het heft in handen nam. Met name via Wilfried Zaha kwam Crystal Palace er een aantal keer gevaarlijk uit, al leidden die uitbraken niet direct tot levensgrote kansen. Tien minuten voor het einde kreeg Palace dan toch waar het recht op had. Hugo Lloris kon de indraaiende vrije trap van Eze maar half keren, waardoor Jeffrey Schlupp de mogelijkheid kreeg om van dichtbij de gelijkmaker binnen te tikken: 1-1.

De tegentreffer schudde Tottenham wakker, maar er was geen tijd meer om de overwinning alsnog veilig te stellen. Guiata hield in blessuretijd op fenomenale wijze nog een vrije trap van Eric Dier uit zijn doel. Voor Patrick van Aanholt, die ook in de basis startte, en Bergwijn was er geen sleutelrol weggelegd.