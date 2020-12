Winnend SC Cambuur gaat als winterkampioen het nieuwe jaar in

SC Cambuur heeft met pijn en moeite de marge van drie punten met Almere City FC in stand gehouden in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Henk de Jong won zaterdagavond na twee benutte strafschoppen van Robert Mühren met 2-0 van laagvlieger Jong AZ. Voor Cambuur was het alweer de zesde overwinning op rij.

Cambuur begon goed aan de wedstrijd en had op voorsprong kunnen staan als de afronding nauwkeuriger was geweest. Een volley van Mühren ging over en een fraai schot van Mees Hoedemakers was een prooi voor Mees Bakker. Jong AZ bood op zijn beurt aan het einde van de eerste helft beter partij. Zo redde Sonny Stevens bekwaam op een poging van Peer Koopmeiners

Het team van De Jong trok het duel in de tweede helft naar zich toe. Na 53 minuten spelen kreeg de thuisploeg al een goede kans toen een voorzet annex schot van Mühren niet door Giovanni Korte bij de tweede paal kon worden binnengetikt. Een kleine tien minuten later was het alsnog raak. Na een overtreding op Issa Kallon was het Mühren die vanaf elf meter zijn dertiende van het seizoen maakte: 1-0.

Een harde kopbal van Mühren had de 2-0 kunnen zijn, maar hij trof net geen doel en dus bleef Jong AZ geloven in minimaal een gelijkspel. In de extra tijd viel de beslissing. Invaller Jarchinio Antonia werd gehaakt door Fons Gemmel, die rood kreeg en zag hoe Mühren vanaf de stip zijn tweede van de avond maakte.

Cambuur staat nu op veertig punten uit zestien wedstrijden. Mede door puntverlies van concurrenten NAC (0-0 tegen Go Ahead Eagles) en De Graafschap (2-2 tegen Jong Ajax) kan Cambuur zichzelf, met nog een competitiewedstrijd te gaan voor de winterstop, winterkampioen noemen.