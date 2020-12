Ballenjongen uit duel met Barcelona schrijft geschiedenis bij Liverpool

Billy Koumetio is sinds woensdagavond de jongste Champions League-debutant in de clubgeschiedenis van Liverpool. Met zijn 18 jaar en 25 dagen verbrak hij tegen FC Midtjylland (1-1) het oude record van Antonio Barragan (18 jaar en 59 dagen, in 2005) en mag zich daarmee de jongste Liverpool-speler in de Champions League ooit noemen. Anderhalf jaar geleden was Koumetio nog ballenjongen tijdens het memorabele duel tussen Liverpool en Barcelona in de halve finale van het miljardenbal, waarin the Reds zich dankzij een 4-0 overwinning voor de eindstrijd plaatsten.

Het moet woensdagavond door zijn hoofd zijn gespookt. Toen Liverpool vorig jaar op eigen veld met 4-0 van Barcelona won en daarmee een 3-0 verlies uit Spanje wegpoetste, deed Koumetio met een aantal ploeggenoten dienst als ballenjongen. “Het was geweldig. Ik zag de grote jongens, de grote spelers voor me. Het was een geweldige ervaring”, vertelde hij destijds op de officiële website van Liverpool. “Die avond heeft mij gedreven. Als je zo dicht bij het veld zit word je geïnspireerd. Ik raakte gemotiveerd om hard te werken en ook dat niveau te halen.”

De tiener zegt vooral geïnspireerd te zijn door Virgil van Dijk, die net als hij als verdediger fungeert. "Toen ik bij Olympique Lyon speelde, stond ik linksbuiten. Later speelde ik ook linksback en vanwege mijn lengte zette de trainer mij in het centrum", vertelt Koumetio. "Ik probeer mijn eigen stijl te krijgen, maar op dit moment inspireert Van Dijk mij het meest. Buiten de wedstrijden bekijk ik veel beelden van hem, hij doet het heel goed. Soms probeer ik hem te kopiëren."

Koumetio maakt sinds januari 2019 deel uit van de jeugdopleiding van Liverpool, nadat hij werd weggehaald bij US Orléans. De jeugdinternational van Frankrijk bracht de eerste jaren van zijn nog prille loopbaan door in de academie van Olympique Lyon. Na in de Onder-18 en Onder-23 van Liverpool te hebben gespeeld, maakte hij tegen FC Midtjylland zijn officiële debuut in de hoofdmacht door in de rust als vervanger van Fabinho binnen de lijnen te komen. “Het is prachtig om je eerste wedstrijd in de Champions League te spelen, maar het gaat er uiteindelijk om hoeveel je er speelt”, zei Jürgen Klopp woensdagavond na afloop van het gelijkspel in Denemarken.

De oefenmeester gunde naast Koumetio ook Leighton Clarkson zijn debuut. “Beide spelers zijn heel vaardig, maar ze hebben nog veel te leren en daar krijgen ze de tijd voor. Het is belangrijk dat ze ons hebben geholpen zodat we andere spelers rust konden geven.” Liverpool was voorafgaand aan het duel met Midtjylland al zeker van overwintering in de Champions League en heeft zich als groepshoofd geplaatst voor de knockout-fase. “Ik ben er vrij zeker van dat het voor beide spelers een grote avond was. Ik ben dankbaar dat ze het zo goed doen, dat is de reden dat we ze kunnen gebruiken."