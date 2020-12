Van der Vaart wilde meer inzet van Ten Hag om ‘mannetje’ bij Ajax te houden

Rafael van der Vaart had graag gezien dat Noa Lang nog voor Ajax had gespeeld. De 21-jarige aanvaller staat vanaf 18.55 uur aan de aftrap in de wedstrijd tussen Lazio en Club Brugge, nadat hij in oktober overstapte van Ajax naar Brugge. Lang is opgebloeid in België, zo merkt Van der Vaart dinsdagavond op bij Ziggo Sport. Hoewel hij erkent dat Lang niet 'het braafste jongetje van de klas' is, geeft hij toe verrast te zijn door de ontwikkeling van de jeugdinternational.

Lang behoort dit seizoen tot de uitblinkers van Club. In zeven competitieduels was hij goed voor drie doelpunten en een assist; in de Champions League kwam hij vorige week nog tot scoren tegen Zenit Sint-Petersburg. “Als voetballiefhebber wil ik de beste spelers zien, en niet de braafste jongetjes van de klas. Het is een beetje een mannetje en dat irriteert mij ook soms, maar het is wel een geweldig talent", meent Van der Vaart. "Ik ben heel blij dat hij het nu laat zien in Brugge, waar hij heel veel vrijheid krijgt."

"Bij Ajax speelde hij als links- of rechtsbuiten, maar hij is nu echt een beetje de spelmaker. Hij geeft ook ballen waarvan ik denk: nou, dat had ik niet achter hem gezocht. Het is gewoon een geweldig talent dat we iets te snel hebben laten lopen, al is dat misschien te makkelijk gezegd. Ik moet eerlijk zeggen dat hij me echt verbaast en dat hij echt de spelmaker van Brugge aan het worden is", vervolgt de oud-middenvelder, die had gehoopt dat Erik ten Hag wat meer moeite had gedaan om Lang bij Ajax 1 te betrekken.

"Als trainer moet je ook kunnen omgaan met een ander soort gasten. Daar moet je mee willen werken en je moet er je best voor doen. Maar met Ekkelenkamp en Lang in de selectie, kiest Ajax er toch voor om Lang weg te doen, omdat het een beetje een vervelende jongen is", zegt Van der Vaart, waarna presentator Jack van Gelder aanstipt dat beide spelers niet altijd op dezelfde positie werden ingezet, Van der Vaart bedoelt echter vooral dat 'de braafste jongetjes van de klas' vaak een streepje voor hebben, 'maar die worden nooit de absolute top'. "Zijn interviews zijn niet best, dat snap ik ook wel. Dat kan hij leren; misschien kan hij er iemand voor inhuren. Als ik zo'n jongen zie, dan jeuken mijn handen."