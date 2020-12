Mino Raiola voorspelt: ‘De Ligt wordt minister-president van Nederland’

Matthijs de Ligt is een van de vele cliënten van Mino Raiola, een van de bekendste zaakwaarnemers ter wereld. De belangenbehartiger spreekt in een uitgebreid interview met Tuttosport lovend over de 21-jarige verdediger van Juventus. Raiola noemt hem de 'aanvoerder van Juventus zonder armband' en voorspelt De Ligt een toekomst als minister-president van Nederland.

De Ligt maakte als talent bij Ajax grote indruk in Europa in het seizoen 2018/19. Met de aanvoerdersband om zijn arm bereikte de toen pas negentienjarige verdediger met de ploeg van Erik ten Hag de halve finale van de Champions League. Ajax verkocht hem in de zomer van 2019 uiteindelijk voor een bedrag van 75 miljoen euro aan Juventus, de club die door een doelpunt van De Ligt in de kwartfinales van het miljardenbal werd uitgeschakeld. “Als zeventienjarige was hij al aanvoerder van Ajax. Ajax, begrijp je?”, aldus Raiola. “Bayern en Barcelona zaten achter hem aan, maar wij dachten dat Juventus de ideale club voor hem was. Vandaag de dag kan ik zeggen dat die keuze de juiste is geweest.”

De Italiaanse sportkrant vraagt Raiola of hij De Ligt ziet als toekomstige aanvoerder van Juventus onder Andrea Pirlo. “Misschien is hij dat al, zelfs zonder armband. Hij heeft een vierjarig contract bij Juve en het is het perfecte huwelijk. De Ligt en i Bianconeri zijn gemaakt voor elkaar, ze zoeken samen naar perfectie door hard te werken”, aldus Raiola, die De Ligt als een voorbeeldprof ziet. “En omdat hij niet extravert is buiten het veld, wat voor problemen kunnen er dan ooit ontstaan?”

“Iedereen heeft zijn eigen karakter”, vervolgt de zaakwaarnemer, die ook spelers als Erling Haaland, Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic begeleidt. “Het belangrijkste is de relatie met de ploeggenoten, de kleedkamer, de club. In dat opzicht is Matthijs onbesproken. Wilt u een voorspelling? Ik heb het hem ook al gezegd: De Ligt wordt op zijn positie de sterkste ter wereld. Hij maakt als verdediger kans op de Ballon d’Or en na zijn voetbalcarrière zie ik hem minister-president worden van Nederland. Hij wordt een groot politicus.”