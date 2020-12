‘We waren bijzonder opgelucht toen Dest door Koeman werd gewisseld’

Barcelona kan de groepsfase in de Champions League dinsdagavond met achttien punten uit zes groepsduels afsluiten, maar in LaLiga presteert de ploeg van Ronald Koeman zeer matig. De 2-1 nederlaag in en tegen Cádiz was alweer de vierde nederlaag in de eerste tien duels in de Spaanse competitie en de achterstand op koploper Atlético Madrid bedraagt nu al liefst twaalf punten. Cádiz-trainer Álvaro Cervera snapt dat Koeman het niet makkelijk heeft momenteel, maar zet tegelijkertijd ook vraagtekens bij enkele tactische beslissingen.

Koeman betreurde na afloop de defensieve blunders van Barcelona, dat liefst 82 procent balbezit had. In de optiek van Cervera speelde de Nederlander indirect ook een rol in de nederlaag in Zuid-Spanje. “We hadden het geluk dat Ousmane Dembélé niet startte en dat Koeman geen pure vleugelspelers gebruikte”, vertelde Cervera maandag in gesprek met Cadena SER. “Ik was erdoor verrast dat hij Sergiño Dest naar de kant haalde. Hij is een zeer snelle speler veel diepgang in zijn spel heeft.”

Dest werd in de 77e minuut naar de kant gehaald en vervangen door Trincao. “Ik haalde Dest naar de kant om een aanvaller extra in te brengen”, legde Koeman zaterdagavond uit. “We weten dat Dest in aanvallend opzicht voor gevaar zorgt, maar een jongen als Trincao zorgt voor energie.” Cervera was alleen maar blij dat de ex-speler van Ajax gewisseld werd. “We waren bijzonder opgelucht toen Dest door Koeman werd gewisseld. En met Trincao wisten we dat Barcelona nog meer over de as van het veld zou gaan spelen.”

“De entree van Trincao bood ons ook kansen. We wisten dat hij ons aan die kant van het veld niet goed zou verdedigen. Met een snel iemand konden we Barcelona aan die kant pijn doen”, vervolgde Cervera, die daarom enkele minuten later onder meer Bobby Adekanye binnen de lijnen bracht. De jonge Nederlander wordt deze voetbaljaargang gehuurd van Lazio. “De wissel van Dest kwam gewoon goed uit. Iedere keer als Barcelona de achterlijn haalt, is het gevaarlijk.”

Koeman koos in Cádiz niet voor Dembélé maar voor Philippe Coutinho in de basiself. “Een opluchting wil ik het niet noemen, maar ik houd meer van een speler als Dembélé. Hij kan als één van de weinigen de achterlijn halen. Coutinho is minder individueel ingesteld en is in teamverband makkelijker te verdedigen.” Lionel Messi kon Barcelona niet voor de eerste keer dit seizoen niet op sleeptouw nemen. “Maar hij was meer bij het spel van Barcelona dan andere keren. Hij wilde de wedstrijd winnen. Hij maakt geen slechte indruk op mij. Sterker nog, mijn instructies waren voorafgaand vooral gerelateerd aan Messi.”

Cervera staat met Cádiz op een verdienstelijke vijfde plaats in LaLiga. De nieuwkomer verzamelde achttien punten uit twaalf duels en won eerder met 0-1 bij Real Madrid. “Ik denk dat Real Madrid een slechte dag had. Die dag waren ze niet goed. Barcelona heeft het van begin tot eind geprobeerd. Dit is niet het jaar van Barcelona en Real Madrid en bovendien is Atlético zeer sterk begonnen.” Real Madrid staat zes punten achter de stadsgenoot, maar heeft ook een wedstrijd meer in de benen.