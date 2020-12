El Hankouri voorlopig aan de kant na greep naar de keel van Wijndal

De aanklager betaald voetbal heeft Mo El Hankouri een schorsing van drie wedstrijden opgelegd, waarvan één voorwaardelijk. De aanvaller van FC Groningen vergreep zich zondag in de slotfase van het duel met AZ (2-1 winst) aan Owen Wijndal en mist daardoor de komende twee wedstrijden van Groningen tegen RKC Waalwijk en FC Emmen. Ook Idrissa Touré moet twee duels brommen. De huurling van Vitesse ging zaterdag over de schreef tegen PEC Zwolle.

De gemoederen liepen zondagmiddag bij vlagen hoog op in Alkmaar tussen AZ en Groningen. Na een klein uur spelen was Fredrik Midtsjo de eerste die van het veld werd gestuurd. De Noor ging, met geel op zak, veel te stevig door op Remco Balk en zag scheidsrechter Serdar Gözübüyük voor de tweede keer geel trekken. In de slotfase van het duel kwamen er nog twee rode kaarten bij voor Bruno Martins Indi en El Hankouri. Martins Indi kreeg zijn tweede gele kaart, terwijl El Hankouri diep in blessuretijd Wijndal naar de keel greep.

De aanklager betaald voetbal beoordeelt de actie van de aanvaller van Groningen als ‘een gewelddadige handeling ten opzichte van een tegenspeler, te weten het bij de keel grijpen van een tegenspeler.’ Club en speler hebben maandag laten weten akkoord te gaan met het voorstel, wat betekent dat El Hankouri de komende twee duels niet beschikbaar is voor trainer Danny Buijs.

Touré ging een dag eerder in de fout na een harde overtreding op Kenneth Paal. In eerste instantie trok Dennis Higler geel, maar hij kwam op zijn beslissing terug na het zien van de beelden. Het was de ommekeer in de wedstrijd, die uiteindeijk met 2-1 werd gewonnen door PEC. Touré mist door de schorsing de wedstrijden tegen sc Heerenveen en Willem II.

Adrián Dalmau (FC Utrecht), Sinan Bakis (Heracles Almelo), Pol Llonch (Willem II), Roy Gelmi (VVV-Venlo), Fredrik Midtsjø en Bruno Martins Indi (AZ) zijn automatisch voor één wedstrijd geschorst, omdat ze met twee keer geel van het veld gingen. Aanvoerder Danny Post van VVV mist ook de komende wedstrijd van zijn club, omdat hij zaterdag tegen RKC zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg.