Mbappé doorbreekt op 21ste al historische barrière bij Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain heeft zich zaterdagavond ontdaan van Montpellier. De regerend kampioen van de Ligue 1 maakte het verschil in de slotfase: in de laatste dertien minuten stelde PSG een 1-3 overwinning veilig. Kyllian Mbappé eiste een hoofdrol op door in te vallen en zijn honderdste treffer in dienst van de Parijzenaars te maken. PSG blijft door de overwinning aan kop in de Ligue 1, maar heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld dan achtervolger Olympique Marseille.

Trainer Thomas Tuchel gunde Neymar rust en liet Kylian Mbappé vanaf de bank beginnen. Na ruim een half uur spelen opende Colin Dagba de score namens PSG. Op aangeven van Ángel Di Maria was het een koud kunstje voor de vleugelverdediger om voor de openingstreffer aan te tekenen. PSG drukte vervolgens door en leek via Rafinha de score uit te breiden, maar de Braziliaan zag zijn inzet gekeerd door Jonas Omlin. Het bleek de opmaat naar de gelijkmaker, die niet veel later aan de andere kant viel. Stephy Mavididi ontving de bal bij de tweede paal, zag zijn eerste inzet gekeerd worden maar was in tweede instantie trefzeker.

PSG kwam dertien minuten voor tijd via Moise Kean voor de tweede keer op voorsprong. De Italiaans international speelde zichzelf vrij in de zestien en haalde vervolgens verwoestend uit: 1-2. Meteen na zijn doelpunt werd hij gewisseld voor Mbappé. Montpellier verweerde zich kranig, maar moest toezien hoe Mbappé in de slotfase de definitieve genadeklap uitdeelde. Het betekende voor de 21-jarige spits zijn 100ste doelpunt in 137 officiële wedstrijden in dienst van PSG.

PSG blijft dankzij de overwinning aan de leiding in de Ligue 1 met vijf punten voorsprong op Olympique Marseille, dat twee duels minder speelde. Montpellier blijft meedraaien in de bovenste regionen, maar ziet de vijfde plek overgenomen worden door AS Monaco.