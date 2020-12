Roda JC weet zich voor de zesde keer geen raad met Jong PSV

De ontmoeting tussen Jong PSV en Roda JC Kerkrade in de Keuken Kampioen Divisie heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. Het duel in Eindhoven eindigde in 1-1. Roda JC blijft zodoende nog altijd wachten op de eerste zege ooit op Jong PSV: de eerste vijf onderlinge ontmoetingen werden evenmin gewonnen. Het team van Jurgen Streppel bleef wél voor het eerst dit seizoen vier duels op rij ongeslagen. Voor het Jong PSV van Peter Uneken betekende het alweer de vijfde wedstrijd op rij zonder zege.

Roda JC wist dit seizoen slechts één keer een uitduel te winnen, op de eerste speeldag op bezoek bij Jong Ajax. In een vermakelijk eerste kwartier op De Herdgang wisten beide ploegen zaterdagavond al snel het net te vinden. Danny Bakker werd op een voor Roda aangename plek gevloerd door Emmanuel Matuta en zag Robert Klaasen zijn eerste van het seizoen maken. De middenvelder krulde de bal in het doel en liet doelman Vincent Müller vanaf de rand van de zestien kansloos. Heel lang konden de gasten niet genieten van de voorsprong, nadat Cheick Touré enkele minuten later aan de andere kant ook het net vond. De aanvaller kreeg de bal op maat van basisdebutant Jeremy Antonisse en hoefde slechts van dichtbij binnen te tikken: 1-1.

Roda JC ging in het restant van de eerste helft nadrukkelijk op jacht naar de voorsprong, maar kwam niet verder dan een schot van Bakker in het zijnet. Diezelfde Bakker zag vlak na rust een gele kaart gegeven worden aan Kees Luijckx. Voor de aanvoerder betekende het zijn vijfde kaart van het seizoen en dus een schorsing. Hij mist de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport volgende week. In de beginfase na rust had Jong PSV het betere van het spel en kwam het er gevaarlijk uit via Yorbe Vertessen, maar een uiterste krachtsinspanning van doelman Jan Hoekstra voorkwam een achterstand voor Roda JC.

Na wat speldenprikken over en weer en een handvol gele kaarten bleef het lang spannend op het trainingscomplex van PSV. Vertessen en Erik Falkenburg leken dichtbij de winnende, maar gescoord werd er niet meer en daarmee eindigde het voor de derde keer op rij gelijk tussen Roda JC en Jong PSV. Roda klimt door de remise naar plek negen; Jong PSV stijgt naar de dertiende plaats. Volgende week neemt Roda JC het in eigen huis op tegen Helmond Sport. Jong PSV gaat op bezoek bij provinciegenoot TOP Oss.