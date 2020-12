Ronald de Boer: ‘In mijn ogen is Ajax 1 voor hem te hoog gegrepen’

Voor Danilo Pereira en Kik Pierie wacht zaterdagavond een weerzien met hun eigenlijke werkgever Ajax, als het door de Amsterdammers verhuurde duo met FC Twente op bezoek gaat in de Johan Cruijff ArenA. Ronald de Boer maakte in het begin van zijn loopbaan ook een uitstapje naar Enschede en merkt op dat dit een betere omgeving is om je te ontwikkelen dan Jong Ajax. De Boer denkt dat Ajax nog veel plezier gaat beleven aan Danilo, terwijl hij betwijfelt of Pierie goed genoeg is voor de hoofdmacht.

“Je leert in een eerste elftal met druk omgaan, je gaat op je bek en je staat weer op. Voor Pierie en Danilo is dit veel beter dan spelen met Jong Ajax in de eerste divisie. Kijk naar FC Twente, naar het stadion, naar de omgeving. Dat is heel anders dan op een maandagavond spelen op De Toekomst”, vertelt De Boer in gesprek met TC Tubantia. Hij verliet Ajax in 1991 voor FC Twente, om twee jaar later weer terug te keren in Amsterdam. Daarna won hij met Ajax onder meer de Champions League, de wereldbeker en vijf landstitels.

Danilo laat tot dusver een uitstekende indruk achter bij FC Twente en was voorlopig goed voor negen doelpunten en vier assists in elf officiële wedstrijden. “Hij is niet minder dan Lassina Traoré, al kun je die spelers niet met elkaar vergelijken. Danilo is slim, redelijk snel en koel voor het doel. Hij is alleen klein, maar dat is Messi ook. Als kleine speler moet je technisch heel vaardig zijn om overeind te blijven. Daar kan hij nog in verbeteren, maar ik denk echt dat Ajax nog plezier aan hem kan beleven.”

Pierie speelde dit seizoen mede door een blessure pas vijf wedstrijden voor FC Twente en De Boer is minder enthousiast over de twintigjarige centrumverdediger, die door Ajax anderhalf jaar geleden voor vijf miljoen euro werd overgenomen van sc Heerenveen. “In mijn ogen is Ajax 1 voor hem te hoog gegrepen. Ik vind dat hij nog flink aan de bak moet om aan te haken bij FC Twente. Kijk, die fout tegen RKC, dat kan een keer. Dat is ons allemaal wel eens overkomen. Maar het gaat me om zijn totale handelingssnelheid. Dat zal heel snel omhoog moeten, anders zie ik hem - met alle respect - op het niveau van Emmen en Fortuna terechtkomen.”