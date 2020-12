Advocaat reageert: eerste basisplek in een maand door absentie Jörgensen

Luciano Narsingh staat donderdagavond in de basis bij Feyenoord voor het Europa League-duel met Dinamo Zagreb. Het is voor de aanvaller zijn eerste basisplaats in een maand tijd. Narsingh verscheen in het uitduel met FC Emmen (2-3) voor het laatst aan het startsignaal van een wedstrijd van de Rotterdammers.

Narsingh neemt de plaats in van de geschorste Nicolai Jorgensen, die vorige week tegen CSKA Moskou (0-0) rood kreeg. Ook rechtsback Bart Nieuwkoop zit na een gele kaart in dat duel een schorsing uit. Dick Advocaat kan weer beschikken over Jens Toornstra en Orkun Kökçü. Het tweetal krijgt direct een basisplaats en ook Tyrell Malacia is terug. Ook hij start in de basis.

Lutsharel Geertruida neemt als rechtsback de plaats in van Nieuwkoop, zodat er links achterin een plek voor Malacia vrijkomt. Toornstra verdringt João Teixeira naar de bank. Ten opzichte van het duel met FC Utrecht keert ook de toen geschorste Orkun Kökçü terug in de opstelling: dat gaat ten koste van Jordy Wehrmann

Feyenoord speelde in oktober met 0-0 gelijk in Kroatië. Als het team van Dick Advocaat thuis weet te winnen, komt het in punten gelijk met Dinamo én is het qua onderling resultaat in het voordeel. Als CSKA Moskou thuis wint van Wolfsberger AC, is een ticket voor de knock-outfase al veiliggesteld. Wolfsberger kan Feyenoord dan niet meer inhalen, CSKA en Dinamo Zagreb spelen dan nog tegen elkaar.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Diemers; Berghuis, Linssen, Narsingh