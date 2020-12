Van Bronckhorst zorgt voor tranen: ‘Niemand kan zonder zijn familie’

Giovanni van Bronckhorst is gestopt als trainer van Guangzhou R&F. De voormalig coach van Feyenoord heeft nog geen jaar na zijn aanstelling alweer zijn ontslag bij de Chinese club ingediend. Het vertrek van Van Bronckhorst, en zijn assistenten Jean-Paul van Gastel, Arno Philips en video-analist Yöri Bosschaart, heeft niets met sportieve prestaties te maken of ontevredenheid bij de clubeigenaren. Het viertal heeft al negen maanden niet meer hun gezinnen kunnen zien vanwege de coronapandemie en stapt vandaag op het vliegtuig naar Nederland.

Van Bronckhorst zegt dat hij de club niet verrast heeft. “Ik heb vier weken geleden al met de mensen van Guangzhou R&F rond de tafel gezeten. Ik heb uitgelegd dat ik China als land prachtig vind, dat we een mooie vooruitgang hebben geboekt met de club, maar dat het voor mij door de coronapandemie in de wereld niet meer te doen is om zo lang zonder mijn familie te leven”, laat hij aan De Telegraaf weten. “Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor de Jean-Paul, Arno en Yöri.”

Guangzhou R&F was niet blij met de mededeling, maar toonde tegelijkertijd ook begrip. Het gesprek vond bovendien plaats toen Guangzhou R&F al veilig was in de competitie en hij wist dat de club volgend jaar weer in de Chinese Super League uitkomt. “We wilden daarna in de slotfase van het seizoen nog de beker pakken. Via penalty’s zijn we eruit gegaan. Dat is balen, maar we zijn met opgeheven hoofd uit het toernooi gegaan.” De bekerwedstrijd tegen Shandong Luneng was zodoende de laatste wedstrijd van Guangzhou R&F onder leiding van de Nederlanders. Het team kwam, mede door een goal van Richairo Zivkovic, terug van een 2-0 achterstand tot 2-2, maar daarna was Shandong Luneng beter in de strafschoppenserie: 5-4.

Na de eliminatie liet Van Bronckhorst in de kleedkamer weten dat hij zou vertrekken. Het zorgde voor emotionele taferelen, daar hij in elf maanden een warme band met zijn hele selectie creëerde. Dat hij jonge talenten een kans gaf in zijn elftal, was een openbaring. “Dat zijn ze hier niet gewend. Meestal beschouwen ze een speler van 23 jaar pas als volwassen. Die jonge jongens willen zich blijven verbeteren. Ze moesten echt huilen. Maar ook een aantal oudere Chinese spelers hadden tranen.”

Van Bronckhorst benadrukt dat hij afgezien van het gemis van zijn familie niet heeft afgezien in China, waar vrij snel werd teruggekeerd naar het normale leven nadat het coronavirus grotendeels was ingedamd. “Het leven in China vonden we met de hele staf prachtig. We hadden het verder in alle opzichten naar ons zin. We hebben ook nooit geklaagd. Maar het voelde ook niet alsof ik nu een keuze moest maken. Dit was geen keuze. Niemand kan zonder zijn familie.”

Van Bronckhorst heeft geen behoefte om in januari ergens te beginnen en wil de tijd nemen. “Het was schitterend om in China deze club te trainen, spelers beter te maken, de organisatie en trainingsaccommodatie te helpen verbeteren. De club heeft gezegd dat men daar heel blij mee is. Maar voordat ik dat weer ergens wil doen, zal het een nieuw voetbalseizoen moeten zijn.”

Van Bronckhorst werd in januari aangesteld bij Guangzhou R&F, maar door de coronacrisis speelde de club in juli pas de eerste wedstrijd onder zijn leiding. Het contract Van Bronckhorst in Guangzhou, een miljoenenstad in het zuidwesten van China, liep nog een jaar door. Hij was van 2015 tot en met 2019 de eindverantwoordelijke bij Feyenoord, waarmee hij in 2017 de landstitel pakte en twee TOTO KNVB-bekers (2016 en 2018) won.