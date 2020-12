Oranje Leeuwinnen sluiten EK-kwalificatie in stijl af; hattrick Snoeijs

De Oranje Leeuwinnen hebben de EK-kwalificatiecampagne in stijl afgesloten. Ook de tiende wedstrijd werd gewonnen. In het Rat Verlegh Stadion in Breda was het team van de afwezige bondscoach Sarina Wiegman een paar maten te groot voor Kosovo, dat met een 6-0 nederlaag naar huis wordt gestuurd. Eerder werd het al 0-6 in Kosovo. Het EK-ticket stelde Nederland tegen Estland al veilig, twee wedstrijden voor het einde van de kwalificatiereeks.

Vanaf het eerste fluitsignaal was het eenrichtingsverkeer in Breda. Kosovo kon niets anders doen dan tegenhouden en dat ging de bezoekers in de eerste 45 minuten goed af. De regerend Europees kampioen was heer en meester, maar slaagde er maar niet in om het net te laten bollen. De Oranje Leeuwinnen hadden recht op een strafschop toen een schot van Sherida Spitse met de arm werd tegengehouden door een verdediger van Kosovo, maar dit ontging de arbitrage. Stefanie van der Gragt kopte op slag van rust naast. Oranje speelde in een te laag tempo om de achterhoede van Kosovo uit elkaar te spelen. Na de thee kwam daar verandering in en ging het hard met de goals.

De tweede helft was pas een paar minuten oud toen Nederland op voorsprong kwam. Edona Kryeziu ging in de fout en daar profiteerde Katja Snoeijs optimaal van: 1-0. Oranje drukte door en kwam minuten later op 2-0 via Jill Roord, die een vrije trap bij de eerste paal in het doel werkte. Ook de derde treffer liet niet lang op zich wachten. Lieke Martens scoorde op fraaie wijze. De buitenspeler van Barcelona dreigde naar binnen en haalde uit in de korte hoek. Waar Kosovo in de eerste helft knap stand hield, was de ban na rust gebroken.

Met nog een klein halfuur op de klok voerde waarnemend bondscoach Arjan Veurink drie wissels door. Martens, Lynn Wilms en Inessa Kaagman werden vervangen door Renate Jansen, Shanice van de Sanden en Victoria Pelova. Met vers bloed binnen de lijnen werd er een ruime uitslag op het scorebord gezet. Door nog twee goals van Snoeijs en een van Roord werd de eindstand bepaald op 6-0. Nederland eindigt de EK-kwalificatie op 30 punten uit 10 wedstrijden met een doelsaldo van plus 45.