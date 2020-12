Koeman laat opnieuw sterspelers buiten selectie in Champions League

Barcelona treedt woensdagavond in de Champions League aan zonder Lionel Messi. De Argentijn krijgt net als vorige week tegen Dynamo Kiev (0-4 zege) rust van Ronald Koeman en reist niet mee naar Hongarije voor het treffen met Ferencváros. Barcelona wist de eerste vier groepsduels te winnen en is al zeker van de knock-out-fase. Frenkie de Jong, die vorige week tegen Kiev ook rust kreeg, is weer van de partij.

Koeman gaf dinsdagmiddag op de persconferentie aan dat de momenten om Messi rust te geven zorgvuldig zijn uitgekozen met de medische staf van Barcelona. “Met het oog op de bomvolle kalender waren er twee momenten om Leo rust te geven, vorige week in Kiev en morgen. Ik wil andere spelers de kans geven en de wedstrijd van zaterdag tegen Cádiz is erg belangrijk”, aldus de Nederlander.

Naast Messi valt op dat Marc-André ter Stegen en Philippe Coutinho niet op de lijst staan voor het duel van woensdagavond. Door de afwezigheid van Ter Stegen zal de plek onder de lat worden ingenomen door Neto. De Braziliaan stond ook in de thuiswedstrijd tegen de Hongaren tussen de palen. Tegenover de lijst met afwezigen staat de terugkeer van Clément Lenglet. Lenglet viel afgelopen weekeinde tegen Osasuna (4-0 winst) uit met een blessure maar is voldoende hersteld om aan te treden tegen de hekkensluiter in de groep. Ferencváros verzamelde tot op heden één punt in de groepsfase van de Champions League dit seizoen.

De terugkeer van Lenglet is een pleister op de wond voor Koeman, die nog altijd te kampen heeft met defensieve problemen. Naast Gerard Piqué en Samuel Umtiti is ook Ronald Araujo nog niet inzetbaar voor Barcelona. De Uruguayaan traint weliswaar mee met de groep, maar kan nog geen minuten maken tegen Ferencváros. Verwacht wordt dat zowel Umtiti als Araujo weer snel inzetbaar zullen zijn voor Koeman. Vermoedelijk vormt Lenglet een centraal duo met Óscar Mingueza, die vorige week tegen Kiev zijn debuut maakte. Ook De Jong geldt als optie als centrumverdediger.