Rafael van der Vaart verklaart waarom Ajax uit beter presteert dan thuis

Ajax hoopt tegen Liverpool de ongeslagen uitreeks in hoofdtoernooi van de Champions League, op vreemde bodem en onder Erik ten Hag te verlengen. De uitreeks van de Amsterdammers in het Europese miljardenbal mag er zijn: zeven zeges, vier remises en nul nederlagen in de laatste elf uitduels. Dat is inclusief visites aan topclubs als Real Madrid, Juventus en Tottenham Hotspur. Met de voorrondes van het miljoenenbal erbij is Ajax op vreemd terrein zelfs zeventien duels ongeslagen.

De thuisserie van Ajax is tegelijkertijd veel minder. In elf thuiswedstrijden in het hoofdtoernooi werd vier keer gewonnen, tweemaal gelijkgespeeld en vijf keer verloren. Rafael van der Vaart verklaart de wereld van verschil. “Ik heb de indruk dat er tegenwoordig in uitwedstrijden veel vrijer wordt gevoetbald, dat het verschil tussen uit en thuis steeds minder groot wordt”, vertelt de oud-Ajacied in De Telegraaf.

Dat Ajax onder Ten Hag thuis iets minder presteert, vindt Van der Vaart niet vreemd. “In je eigen stadion moet je, zeker als er gewoon publiek is, voor je gevoel wat meer naar voren spelen. En dat is niet altijd verstandig. In uitduels is het plan vaak wat duidelijker en krijg je ook meer ruimte.” Van der Vaart wijst er wel op dat elke wedstrijd verschillend is. “In het seizoen dat Ajax de halve finale haalde, werd thuis van Real Madrid verloren en gelijkgespeeld tegen Juventus”, wijst hij naar 2018/19, toen nét de finale werd misgelopen. “In Spanje en Italië was er niets meer te verliezen. En dat is lekker voetballen…”

De aanwezigheid van Dusan Tadic, Daley Blind en Davy Klaassen is ook een belangrijke factor, zo stelt Van der Vaart. “Routiniers maken lastige uitduels voor jongeren vaak makkelijker door ze vooraf en in het veld op hun gemak te stellen.” Sportpsycholoog Afke van de Wouw denkt dat de spelers van Ajax goed met spanning kunnen omgaan. “Want druk is heel subjectief. Het is niet de situatie zelf die druk geeft, maar hoe je die situatie interpreteert. Gaat Ajax daarheen met de gedachte ’We hebben niets te verliezen’ of ’Heerlijk zo’n heksenketel’, dan is het plezierig voetballen.”

Het langzaam opgebouwde zelfvertrouwen is ook belangrijk. “Uiteraard door de directe eigen ervaringen. Lukt het om te winnen bij Real Madrid, Juventus en Tottenham, dan groeit dat geloof in eigen kunnen natuurlijk enorm”, aldus Van de Wouw. “Maar er zijn ook indirecte eigen ervaringen, zoals het bekende imagineren van Louis van Gaal: het in je hoofd vast inbeelden van het duel en wedstrijdsituaties. En onderschat de verbale overtuiging niet. Spelers praten zichzelf moed in, krijgen een peptalk van hun coach, maar ook de meningen van journalisten, bijvoorbeeld, hebben invloed.”