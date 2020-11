Champions League krijgt woensdag eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit

Voor het eerst in de geschiedenis van de Champions League krijgt een vrouwelijke scheidsrechter de leiding over een wedstrijd. De UEFA heeft Stéphanie Frappart aangesteld om het duel tussen Juventus en Dynamo Kiev woensdagavond in goede banen te leiden. Het duel in Groep G begint om 21.00 uur in Turijn.

Frappart is een 36-jarige arbiter die al jarenlang wedstrijden in het mannenvoetbal leidt. Zo hanteerde ze in augustus 2019 de fluit tijdens de wedstrijd tussen Liverpool en Chelsea in de strijd om de UEFA Super Cup. Daarmee werd ze de eerste vrouw die een groot affiche in een Europees clubtoernooi voor mannen floot. In oktober van dit jaar werd ze bovendien de eerste vrouwelijke arbiter in de Europa League, toen ze de leiding had in het duel tussen Leicester City en Zorya Luhansk (3-0). Frappart fluit al sinds april 2019 in de Ligue 1.

Juventus is al zeker van plaatsing voor de achtste finales van de Champions League. De werkgever van Matthijs de Ligt pakte negen punten uit de eerste vier groepsduels; koploper Barcelona heeft er twaalf. Dynamo Kiev staat net als Ferencváros op één punt en strijdt nog om de derde plaats, die recht geeft op deelname aan de zestiende finales van de Europa League.

Een dag voor de ontmoeting tussen Juventus en Dynamo Kiev gaat Ajax op bezoek bij Liverpool. Die wedstrijd staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Tobias Stieler, maakte de UEFA eerder al bekend. Verder hebben drie Nederlandse arbiters een wedstrijd toebedeeld gekeken. Danny Makkelie fluit dinsdagavond bij Borussia Mönchengladbach - Internazionale, Björn Kuipers bij FC Porto - Manchester City en Serdar Gözübüyük woensdagavond bij Club Brugge - Zenit Sint-Petersburg.