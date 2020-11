Schmidt verdedigt acht wisselingen bij PSV: ‘Er was geen andere optie’

PSV boekte zondag een zwaarbevochten zege op Sparta Rotterdam. In een nogal sterk gewijzigde opstelling was het team van Roger Schmidt nipt te sterk voor de bezoekers uit Rotterdam-West: 1-0. Met het oog op het drukke schema van PSV besloot Schmidt om liefst acht van de basisspelers tegen PAOK Saloniki en FC Twente aan de kant te houden. Alleen Jordan Teze, Pablo Rosario en Eran Zahavi mocen voor een derde keer in één week opdraven.

“Het was onmogelijk om met deze spelers te starten, ik moet op ze letten”, verdedigde Schmidt zijn rigoureuze ingreep bij FOX Sports. “Ze hebben de afgelopen weken een zwaar programma gehad en veel van hen waren ook besmet met het coronavirus. Ik had het gevoel dat ze niet goed zouden herstellen als ze in een korte tijd veel zouden spelen. Er was geen andere optie dan ze vandaag te sparen.”

Schmidt zag dat zijn sterk gewijzigde basiself moeite had met Sparta, maar daar kon hij mee leven. “Het was voor de spelers die vandaag speelden belangrijk om wedstrijdritme op te doen. De wissels stonden er toen we ze nodig hangen. Ik ben blij met deze zege. Het was een perfecte wedstrijd.” De Duitser nam Donyell Malen als voorbeeld om zijn keuzes te onderbouwen. “Hij heeft in een week tijd drie keer negentig minuten gespeeld. Eerst met ons tegen FC Twente, daarna met Oranje tegen Polen en vervolgens afgelopen donderdag tegen PAOK.”

“Vandaag zou zijn vierde volledige wedstrijd in elf dagen geweest zijn. En donderdag hebben we hem weer nodig, dat zou de vijfde zijn. En volgende week tegen SC Heerenveen ook, dat zou zes zijn. Dat is eerlijk gezegd onmogelijk. Veel spelers zijn momenteel niet in staat om zó veel wedstrijden in zó'n korte tijd te spelen."

Denzel Dumfries kon zich wel vinden in de keuze van Schmidt om spelers te sparen. “Vooraf weet je dat je veel wedstrijden speelt. Dat ga je op een gegeven moment voelen, dan moet je slim zijn in de momenten wanneer je rust kiest. De trainer vond vandaag het goede moment. Je moet goed omgaan met je lichaam.” Door de zege blijft PSV in het spoor van koploper Ajax. De Eindhovenaren, die derde staan, hebben na tien duels 23 punten, vier minder dan de Amsterdammers.