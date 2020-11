Van de Beek toont flinke schade op Instagram: ‘Welkom in de Premier League’

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Donny van de Beek is niet zonder kleerscheuren uit zijn basisdebuut in de Premier League gekomen. De middenvelder van Manchester United speelde zondagmiddag negentig minuten mee tegen Southampton (2-3 zege) en toont na afloop van de wedstrijd zijn verwondingen aan de linkervoet. Van de Beek heeft een zwelling opgelopen bij zijn enkel, terwijl zijn grote teen in het verband zit en ook zijn kleine teen wat schade lijkt te hebben opgelopen, "Welkom in de Premier League", schrijft hij zelf met een knipoog bij de foto op Instagram.

Donny van de Beek shows off his war wounds ?? pic.twitter.com/nf0uUBpzKN — utdreport (@utdreport) November 29, 2020