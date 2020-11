Schöne looft jubilaris van Ajax: ‘Ik zie het hem nog wel een tijdje volhouden’

Klaas-Jan Huntelaar speelde zaterdag tegen FC Emmen (0-5) zijn 250e officiële wedstrijd voor Ajax. De 37-jarige aanvaller kwam na rust in het veld voor Lassina Traoré, maar had uiteindelijk geen productief aandeel in de ruime zege. De teller blijft zodoende staan op 153 goals en 42 assists, maar de vraag is hoelang de routinier nog doorgaat. Ex-ploeggenoot Lasse Schöne ziet Huntelaar nog wel een seizoen doorgaan.

“Leeftijd is maar een getal”, zegt Schöne in gesprek met Ajax Showtime. “Zolang hij fit blijft, waarom niet? Hij moet het natuurlijk leuk blijven vinden en hij moet zijn honger blijven houden. Maar in dat geval zie ik het hem nog wel een tijdje volhouden. Die wil is er zeker. Dat zag je laatst nog toen hij inviel bij 0-9 en toch op zoek ging naar zijn doelpunten”, verwijst hij naar de 0-13 zege op VVV-Venlo. “Als hij de kans krijgt, moet je scoren. Daar gaat het om in het voetbal. Ik zie het hem nog wel zeker een jaartje volhouden.”

Schöne ziet Huntelaar als een inspiratiebron voor jonge aanvallers als Lassina Traoré en Brian Brobbey. “Dat hoeft niet alleen zo te zijn doordat je een uur met zo’n jongen staat te praten, maar ook dat je na een training nog steeds gaat afwerken op het doel. Daar neem je ze ook in mee. Dat inspireert. Voor die jonge gasten is het fantastisch om met iemand te trainen die zoveel heeft bereikt, die voor zoveel clubs op hoog niveau heeft gespeeld en op elk niveau heeft gescoord.”

Huntelaar gaat binnen de selectie van Ajax niet alleen met dertigers om, maar zoekt ook contact met jongere teamgenoten, zo ondervond Schöne als teamgenoot. “Hij was altijd wel in voor een grapje en is altijd gezellig”, vertelt de middenvelder van Genoa. “Dat helpt ook mee. Voor de jonge en nieuwe jongens is het goed om te zien dat hij toegankelijk is. Dan stappen ze wat makkelijker op hem af. Hij wil laten zien dat hij ook een van de jongens is die ook grapjes maakt, maar aan de andere kant is hij ook iemand naar wie ze luisteren als hij iets zegt. Dat is belangrijk en ook heel fijn voor die jonge jongens.”

Huntelaar heeft alles in zich om na zijn actieve loopbaan wellicht als spitsentrainer aan de slag te gaan. “Huntelaar als spitsentrainer is natuurlijk wel een ideaal scenario voor spitsen. Hij heeft op hoog niveau gespeeld en weet dus precies hoe hij bepaalde dingen moet uitleggen. Zoals ik jaren geleden bij Heerenveen al opmerkte: hij schiet altijd op doel. Hij kan dat als geen ander. Hij kan spelers helpen ontwikkelen. Hij is voor elke ploeg een toegevoegde waarde.”