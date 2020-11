Debutant Karim Rekik en Sevilla juichen in de slotminuten

Sevilla heeft een zwaarbevochten overwinning in LaLiga geboekt. Het team van Julen Lopetegui won zaterdag dankzij een laat doelpunt van invaller Youssef En-Nesyri met minimaal verschil van laagvlieger Huesca en dat betekende de derde competitiezege op rij: 0-1. Sevilla staat nu vijfde met zestien punten uit negen duels. Dat zijn er zeven minder dan Atlético Madrid en Real Sociedad, de gedeelde koplopers van de Spaanse competitie.

Sevilla deed in de eerste 45 minuten alles goed, maar het ontbrak aan het allerbelangrijkste: een doelpunt. Het team van Lopetegui had meer balbezit, zette goed druk, zocht naar diepgang door het midden en via de zijkanten en dwong Huesca hoofdzakelijk tot tegenhouden. Karik Rekik, die zijn debuut in LaLiga maakte, viel positief op door zowel verdedigend als aanvallend een goede bijdrage te leveren.

Na een uur spelen kreeg Sevilla bijna het deksel op de neus toen Rafa Mir de bal liet gaan voor Sandro, die weliswaar Tomas Vaclik te slim af was maar vervolgens de bal niet in het lege doel kon werken. Twaalf minuten later kreeg de ploeg van Lopetegui een dot van een kans. Na een balverovering van Joan Jordán was het voorbereidende werk afkomstig van Ivan Rakitic en werkte Lucas Ocampos de bal tegen het aluminium. Enkele minuten eerder was Rekik, die als linkerverdediger speelde, vervangen door Aleix Vidal.

Voor Luuk de Jong, die een ongelukkige wedstrijd speelde, zat het duel er twee minuten later op. De Nederlander werd vervangen door En-Nesyri en dat bleek een gouden zet. Huesca voelde al de druk toen Munir El Haddadi het doel met een heerlijke volley bestookte en acht minuten voor tijd was het raak. Na een uitstekende actie van Ocampos aan de rechterkant van het strafschopgebied liep En-Nesyri richting de eerste paal en was het raak: 0-1. Huesca zette Sevilla nog onder druk in de slotminuten, maar zonder resultaat.