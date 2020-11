Barcelona bereikt mega-akkoord met spelers en wendt faillissement af

Barcelona heeft eindelijk een principe-akkoord bereikt met de spelers en staf over salarisvermindering, zo melden de Catalanen via de officiële kanalen. De Spaanse grootmacht bespaart dit seizoen liefst 122 miljoen euro aan salarissen, waarmee de grootste financiële zorgen voorlopig voorbij zijn.

De onderhandelingen tussen Barcelona en zijn duurbetaalde personeel waren slepend. Spaanse media speculeerden zelfs over een faillissement van Barça, maar dat is voorlopig van de baan. De spelersgroep en technische staf leveren gezamenlijk dus 122 miljoen euro in voor het seizoen 2020/21. Daarnaast krijgt Barcelona uitstel voor het bedrag van vijftig miljoen euro, dat gereserveerd is voor de betaling van variabele bedragen de komende drie jaar.

Het akkoord moet nog worden bekrachtigd, maar dat is een formaliteit. Barcelona zette aanvankelijk in op een salarisverlaging van in totaal 191 miljoen euro, maar is na harde onderhandelingen dus uitgekomen op een akkoord voor 122 miljoen. De club wordt door de coronacrisis geconfronteerd met een enorm verlies van inkomsten. Geschat wordt dat Barcelona inmiddels 300 miljoen euro aan omzet is misgelopen.

Barcelona ondernam al veel langer pogingen om de salarissen te reduceren, maar stuit op weerstand van de spelersgroep. Eerder in november gingen Frenkie de Jong, Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen en Clément Lenglet weliswaar akkoord met een nieuw contract in ruil voor salarisvermindering op de korte termijn, maar een groot deel van de selectie was niet happig om in te stemmen met een lager loon. Het aanvoerderskwartet Lionel Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto en Piqué schreef eerder deze maand namens de selectie een brandbrief naar het inmiddels vertrokken bestuur, waarin de onvrede over de gang van zaken kenbaar werd gemaakt.