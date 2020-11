Ajax krijgt in januari tweetal op proef

Sami Khedira en Juventus gaan in januari mogelijk uit elkaar. Tottenham Hotspur wil de Duitse middenvelder graag inlijven, maar Everton heeft vooralsnog de beste papieren om hem aan te trekken. (Diverse Italiaanse media)

David Alaba gaat Bayern München mogelijk inruilen voor Chelsea. Zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi gaat in januari in gesprek met de Engelse topclub, terwijl ook Paris Saint-Germain interesse heeft. (BILD)

Aanvaller Nkosingiphile Ngcobo en verdediger Njabulo Blom spelen bij Kaizer Chiefs en krijgen de kans om een contract af te dwingen in Amsterdam.

Benfica gaat zich versterken met het Braziliaanse talent Lucas Veríssimo. De centrumverdediger komt voor 6,5 miljoen euro over van Santos. (A Bola)