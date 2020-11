‘Bizar dat Holland Casino 32 miljoen euro wil uitgeven aan de Eredivisie en FOX’

Er is onrust ontstaan over een miljoenendeal van Holland Casino met de Eredivisie, zo weet De Telegraaf vrijdag te melden. Het gokbedrijf moet vanwege de coronacrisis waarschijnlijk reorganiseren en ontvangt loonsteun van de overheid, maar aan de andere kant is er blijkbaar ruimte voor lucratieve deals. De Tweede Kamer wil nu weten of de hulp in financieel opzicht wordt gebruikt voor het behouden van banen of puur voor sponsoring.

De ochtendkrant wist eerder deze week te melden dat Holland Casino een deal had gesloten met de Eredivisie en betaalzender FOX Sports en met de afspraken is het gokbedrijf nu de officiële bettingpartner van de Nederlandse competitie. Volgens documenten die in handen zijn gekomen van De Telegraaf is met de deal een jaarlijks bedrag van acht miljoen euro gemoeid. De politiek spreekt zijn verbazing hierover uit en vakbond De Unie noemt het allemaal 'lastig uit te leggen'.

Het is veel kamerleden een doorn in het oog dat dat Holland Casino deals afsluit terwijl het noodlijdende bedrijf eerder dit jaar 32 miljoen euro ontving aan zogenoemde NOW-subsidie, om zo het ontslaan van personeel te voorkomen. Desondanks ligt een grootschalige reorganisatie voor de hand. "Zo kunnen we niet met belastinggeld omgaan", benadrukt SGP-Kamerlid Chris Stoffer vrijdag in een reactie aan De Telegraaf. "Bij een staatsdeelneming moeten we dit zeker niet willen." SP-Kamerlid Michiel van Nispen is het roerend eens met Stoffer. "Belastinggeld dat bedoeld was om ontslagen te voorkomen, moet goed worden besteed. Het kan niet dat dit opgaat aan sponsoring en reclame terwijl er dan alsnog ontslagen vallen."

Holland Casino verwijst voor vragen over de kwestie naar staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën. Wel benadrukt het gokbedrijf dat de 32 miljoen euro aan NOW-subsidie wordt gebruikt voor de salarissen van de 3500 medewerkers, "En daarmee voor behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Aangezien de coronasituatie veel langer duurt en bovendien zo goed als zeker gevolgd zal worden door een aanzienlijke economische crisis, werken we momenteel aan de toekomstbestendigheid van de onderneming." Holland Casino komt in december met meer informatie over de toekomstplannen.

De reactie van Holland Casino kan de onvrede bij Evert Jan Slootweg, Kamerlid voor het CDA, echter niet wegnemen. "Bizar dat Holland Casino voornemens is om 32 miljoen uit te geven aan de Eredivisie en FOX", zo foetert de politicus. "Gebruik deze gelden om je bedrijfsvoering op orde te brengen." PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft eveneens veel moeite met de miljoenendeal tussen de verschillende partijen. "Het past een staatsbedrijf niet om voor bakken met geld het sportgokken te stimuleren." Een woordvoerder van staatssecretaris Vijlbrief laat weten dat de sponsorplannen ’nog niet met de aandeelhouder zijn besproken’. De Nederlandse Staat is de enige aandeelhouder van het gokbedrijf.