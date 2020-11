Harry Winks scoort van reusachtige afstand; Bosz zet grote stap

Tottenham Hotspur heeft zich donderdagavond in Groep J van de Europa League niet laten verrassen door Ludogorets. Het team van José Mourinho was met 4-0 te sterk voor de opponent uit Bulgarije en profiteerde optimaal van de nederlaag van concurrent LASK Linz (0-2 tegen Royal Antwerp). Tottenham Hotspur en Antwerp verzamelden tot dusver negen punten; LASK en Ludogorets hebben er respectievelijk zes en nul. De mooiste goal van de avond kwam van de voet van Harry Winks; vanaf circa vijftig meter vond hij het doel voor Tottenham Hotspur. Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz maakte tegelijkertijd geen fout in Groep C en heeft na een 4-1 overwinning op Hapoel Beer Sheva goede papieren om te overwinteren in de Europa League. Leverkusen gaat samen met Slavia Praag meg negen punten aan de leiding.

Tottenham Hotspur - Ludogorets 4-0

Met Gareth Bale en zonder clubtopscorer Harry Kane begonnen de Londenaren donderdagavond aan het groepsduel met hekkensluiter Ludogorets. Zoals verwacht gingen the Spurs vanaf de aftrap vol in de aanval en dat leverde al in de zestiende minuut de openingstreffer op. Carlos Vinícius tekende koelbloedig zijn eerste doelpunt in het shirt van Tottenham aan nadat hij een splijtende steekbal ontving vanuit het middenveld: 1-0. Krap twintig minuten na zijn debuutgoal was Vinícius opnieuw trefzeker. Tanguy Ndombele nam het vijandige doel onder vuur na een geweldige solo, waarna Dele Alli uit de rebound zijn Braziliaanse medespeler een niet te missen kans gunde: 2-0.

Een derde treffer voor de thuisploeg hing al een tijd in de lucht, al duurde het relatief lang voordat de ploeg van Mourinho het duel in het slot gooide. Dat gebeurde na ruim een uur op fabelachtige wijze door Winks. De middenvelder ontving de bal uit een ingooi aan de linkerflank ter hoogte van de middencirkel en zag de keeper iets te ver voor zijn goal staan. Winks twijfelde niet en werkte, bovendien via de onderkant van de lat, van reusachtige afstand de 3-0 tegen de touwen. Na het magistrale doelpunt kon ook Lucas Moura een kwartier voor tijd zijn naam op het scorebord zetten. De Braziliaan ontving binnen het zestienmetergebied de bal van Alli en schoot met gevoel de 4-0 binnen.

Bayer Leverkusen - Hapoel Beër Sheva 4-1

De Duitsers gingen vanaf het eerste fluitsignaal nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer en die werd gevonden na een klein half uur spelen. Patrick Schick werkte de bal uit een corner, zonder dat hij er zelf erg in had, met de borst achter de doelman van de bezoekers uit Israël: 0-1. Vijf minuten voor het rustsignaal was Schick opnieuw dichtbij een treffer, maar de maker van het eerste doelpunt kopte uit een voorzet rakelings naast. In het restant van het eerste bedrijf bleef de ploeg van Bosz druk zetten, waardoor de bezoekers zelden van de eigen helft af kwamen.

Na de rust was de thuisploeg duidelijk niet van plan de voet van het gaspedaal te halen. De tweede helft was nog geen drie minuten oud toen Leon Bailey erin slaagde de voorsprong te verdubbelen. De buitenspeler ontving de bal in het strafschopgebied en dankzij een fraaie aanname kon hij doelman Ohad Levita van dichtbij verschalken. Tien minuten na de ogenschijnlijke genadeklap zorgde Hapoel-spits Itamar Shviro toch nog voor de aansluitingstreffer. De Israëliër kreeg de bal in de voeten gespeeld van Florian Wirtz en profiteerde oog in oog met Lukas Hrádecky optimaal van de zwakke terugspeelbal: 2-1. Ondanks het slippertje kwam die Werkself eigenlijk geen moment in gevaar en een kwartier voor tijd werd de voorsprong uitgebreid via een prachtige vrije trap van Kerem Demirbay. De definitieve beslissing viel twee minuten later. Lucas Alario stond op de juiste plek om de rebound binnen te schieten na een slecht verwerkte bal van Levita.