AZ vergeet zichzelf te belonen in spannende wedstrijd tegen Real Sociedad

AZ en Real Sociedad hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden. De Alkmaarders remiseerden in het eigen AFAS Stadion met 0-0 tegen de koploper van LaLiga. Door het gelijkspel hebben beide ploegen zeven punten verzameld in Groep F van de Europa League; het onderling resultaat is in het voordeel van de Spanjaarden. Napoli gaat met negen punten aan de leiding in de poule. Zowel AZ als Real Sociedad kreeg serieuze kansen om de score te openen, maar doelpunten vielen er niet.

AZ werd drie weken geleden overrompeld door het offensief opererende Real Sociedad, maar ditmaal waren de verhoudingen meer in evenwicht. In de eerste helft kregen de bezoekers weinig grote kansen om de score te openen. De beste mogelijkheid voor Real Sociedad was halverwege de eerste helft voor Adnan Januzaj, die op de rand van het strafschopgebied ongehinderd kon uithalen en uiteindelijk huizenhoog over schoot. AZ hield zich goed staande en kreeg zelf ook kansen om te scoren. Zo had Teun Koopmeiners na een vloeiende aanval via Jesper Karlsson en Owen Wijndal de mogelijkheid om er 1-0 van te maken, maar de aanvoerder stuitte op keeper Alejandro Remiro.

In de tweede helft kreeg AZ serieuze mogelijkheden om Real Sociedad op achterstand te zetten. De ploeg van Arne Slot stond achterin goed gegroepeerd en wachtte op de mogelijkheid om uit te breken. Die tactiek resulteerde in twee grote kansen: Dani de Wit kopte op de voet van keeper Remiro en kort daarna vuurde Koopmeiners vanbuiten het strafschopgebied een afvallende bal tegen de lat. Aan de overzijde schreeuwde Real Sociedad tevergeefs om een strafschop na een vermeende overtreding op Mikel Oyarzabal.

AZ maakte misschien nog wel meer aanspraak op een strafschop, na twee mogelijke overtredingen van Napoli die volgden op een Alkmaarse corner, halverwege de tweede helft. De Wit werd opzichtig vastgehouden door Robin Le Normand en Fredrik Midtsjö werd vastgepakt door Nacho Monreal. Arbiter Aleksandar Stavrev vond beide incidenten geen strafschop waard. Real Sociedad werd nog enkele keren gevaarlijk: Marco Bizot reageerde alert op een lage vrije trap van Portu en niet veel later volgde een gevaarlijke kopbal van Mikel Merino, nadat Bruno Martins Indi er niet goed uit zag bij een vrije trap. Drie minuten voor tijd kwam Myron Boadu door aan de rechterflank en zette hij de bal voor op Zakaria Aboukhlal, die het leer net niet goed ontving en over het Spaanse doel kopte.