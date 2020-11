Arsenal in Europa League wél soeverein; AC Milan is nog niet zeker

Arsenal is er donderdag in geslaagd zich te verzekeren van een plek in de knock-outfase van de Europa League. In Groep B boekten de Londenaren op bezoek bij Molde FK een overtuigende 0-3 overwinning. Verder blijft de spanning in Groep H om te snijden; in de strijd om de eerste plek hielden Lille OSC en AC Milan elkaar in evenwicht: 1-1. De Fransen houden met acht punten uit vier duels de koppositie vast; Milan, dat het donderdag moest stellen zonder Zlatan Ibrahimovic, volgt op de tweede plek met zeven punten.

Molde FK - Arsenal 0-3

Vanaf het eerste fluitsignaal lieten beide ploegen zien nadrukkelijk op zoek te gaan naar de overwinning. Het was met name Arsenal dat in de openingsfase regelmatig gevaarlijk voor het doel van de Noren kwam. Zo kreeg onder meer Reiss Nelson een goede kans op de openingstreffer na een mooie één-twee met spits Alexandre Lacazette, maar doelman Andreas Linde bracht knap redding. Ondanks het Londense overwicht was het de thuisploeg die de grootste kans van de eerste helft kreeg. Sheriff Sinyan ontving de bal in het strafschopgebied en nam van dichtbij de linkerbenedenhoek onder vuur, maar ook Arsenal-doelman Runar Alex Runarsson was scherp en bracht op fraaie wijze redding.

In het tweede bedrijf slaagden de Londenaren er dan toch in het overwicht op het veld uit de drukken op het scorebord. Na eerst de lat geraakt te hebben lukte het Pépé vijf minuten na rust de score te openen. Aan de rechterkant van het zestienmetergebied ontving de Ivoriaan de bal en werkte hij na een prachtige controle het leer met een hard schot en via de vingertoppen van Linde in het vijandige doel. Nog geen vijf minuten later waren het opnieuw the Gunners die toesloegen. Joe Willock leverde een strakke voorzet af vanaf de rechterflank op de rand van het vijfmetergebied, waarna Nelson onberispelijk binnenschoot: 0-2. De genadeklap werd in de slotfase uitgedeeld door Folarin Bolagun. Ter hoogte van de penaltystip besloot de zojuist ingevallen aanvaller uit de draai te schieten en dat leverde hem zijn eerste goal ooit op in het eerste elftal van Arsenal: 0-3.

Lille OSC - AC Milan 1-1

De bezoekers hadden wat goed te maken na de pijnlijke 0-3 thuisnederlaag in het vorige onderlinge groepsduel. Beide teams begonnen voorzichtig aan de nieuwe krachtmeting en het duurde dan ook lang voordat de eerste grote kans geproduceerd werd. Halverwege de eerste helft ontving Jens Petter Hauge een uitstekende pass en hij kapte zijn tegenstander uit, maar de Noor verzuimde de bal bij zijn ploeggenoten te krijgen die goed gepositioneerd stonden om af te ronden. Na de kans van de Italianen werd Lille OSC wakker geschud en nam de ploeg van trainer Christophe Galtier het initiatief over; zonder dat het tot grote mogelijkheden leidde.

Direct na rust kreeg AC Milan de gewenste voorsprong in handen. Ante Rebic ontving vanuit het middenveld een splijtende steekpass, waarna de Kroatisch international zijn ploeggenoot Samu Castillejo een niet te missen kans bezorgde: 0-1. Lang konden de Milanezen echter niet genieten van de voorsprong; de Fransen kwamen een kwartier na de openingstreffer al langszij. De bal werd na een snel genomen inworp in de pot geslingerd, waarna Jonathan Bamba op de juiste plek stond om een teruglegbal via een verdediger binnen te schieten: 1-1. Daarna ging de wedstrijd als een nachtkaars uit en werden nauwelijks meer kansen gecreëerd door beide ploegen.