‘Ik merkte dat Bruggink helemaal niet naar Feyenoord wilde, hij was een Ajacied’

Arie Haan was tussen 1995 en 1997 trainer van Feyenoord en in die periode haalde hij verschillende spelers uit Zuid-Amerika naar De Kuip. De voormalig coach van de Rotterdammers speurde echter ook de Nederlandse markt af, al leverde dat niet altijd het gewenste resultaat op. Arnold Bruggink bleek destijds geen haalbare kaart te zijn voor Haan, die de aanvaller uiteindelijk van FC Twente naar PSV zag vertrekken.

"Ik wilde Arnold Bruggink als spits hebben", opent Haan donderdag in gesprek met De Telegraaf. "Maar ik merkte dat hij helemaal niet naar Feyenoord wilde. Bruggink was een Ajacied, die wilde dolgraag naar Ajax. Maar Ajax nam hem niet en hij eindigde bij PSV." Bruggink stond uiteindelijk zes seizoenen onder contract bij PSV. Na zijn Eindhovense periode speelde hij achtereenvolgens nog voor Real Mallorca, sc Heerenveen, Hannover 96 en FC Twente.

De samenvatting van Ajax - FC Midtjylland

Haan slaagde er ruim twintig jaar geleden tevens niet in om Regillio Vrede naar Feyenoord te halen. "Vrede kon bij Feyenoord twee keer zoveel verdienen als bij Roda JC. Toch ging hij naar Kerkrade. Het aanbod van Nol Hendriks, geldschieter van Roda JC destijds, was voor zijn agent kennelijk interessanter. Ik heb het later nog eens verteld aan Vrede toen hij in Groningen speelde. Hij wist helemaal niet dat Feyenoord hem wilde hebben", zo blikt Haan terug op zijn Rotterdamse jaren.

Haan, die er wél in slaagde om Ronald Koeman in 1995 binnen te halen bij Feyenoord, werd in het najaar van 1997 ontslagen na een reeks teleurstellende resultaten. Nadien is de voormalig verdediger van Ajax en het Nederlands elftal als trainer niet meer werkzaam geweest in Nederland. Haan werkte na zijn vertrek uit De Kuip onder meer in België, Oostenrijk, China, Kameroen en Albanië. In 2016 zette hij definitief een punt achter zijn trainersloopbaan.