Willem II kiest voor continuïteit en deelt nieuw contract uit aan Koster

Willem II en hoofdtrainer Adrie Koster zijn het eens geworden over een nieuw contract. De club uit Tilburg meldt donderdagochtend dat de verbintenis van de coach met een seizoen is verlengd tot medio 2022. Koster laat weten dat hij het ‘uitstekend naar zijn zin’ heeft in Tilburg en daarom akkoord is gegaan met een langer verblijf bij de huidige nummer twaalf van de Eredivisie.

Koster verlengt ook omdat hij naar eigen zeggen nog veel ambitie heeft en de club veel doorgroeimogelijkheden heeft. “Bovendien ben ik te spreken over het beleid dat de club voert”, aldus Koster, die sinds 2018 trainer is van de Tilburgers. “De club spreekt uit zich continu op allerlei gebieden te willen verbeteren en voegt de daad bij het woord. Zo hebben de faciliteiten de laatste jaren een flinke upgrade gehad die noodzakelijk was om een topsportklimaat neer te zetten. De sportieve vooruitgang is uiteraard het belangrijkst en daarin zie ik veel perspectief.”

Onder leiding van Koster, die bezig is aan zijn derde seizoen bij Willem II, werd vorig seizoen Europees voetbal gehaald. In het seizoen 2018/19 haalden de Tilbugers onder zijn leiding de finale van de TOTO KNVB Beker, die met 0-4 werd verloren van Ajax. “Met Adrie zijn we in 2018 een weg ingeslagen die ons herkenbaar aanvallend voetbal en succes heeft opgeleverd”, zegt technisch directeur Joris Mathijsen over Koster. “Met het verlengen van Adrie zijn contract kiezen we voor continuïteit van de gevoerde werkwijze.”

Mathijsen laat weten dat de club tevreden is over de manier waarop Koster met zijn technische staf functioneert en de visie van de club nastreeft. “Omdat we de goede samenwerking met deze ambitieuze technische staf willen voortzetten, zijn we ook met assistenten Gery Vink, Harald Wapenaar en Chima Onyeike in gesprek over contractverlenging”, aldus Mathijsen.