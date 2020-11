Eredivisie en KKD sluiten ‘vrijwel zeker' deal van tientallen miljoenen

De Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie gaan maandag ‘vrijwel zeker’ een miljoenendeal met Holland Casino sluiten, zo weet De Telegraaf te melden. Het is de bedoeling dat het staatsgokbedrijf de wedpartner van de tweede competities gaat worden. De clubs moeten volgens de huidige opzet van de samenwerking Holland Casino maximaal een minuut op de led-boarding laten zien en het logo op de zogenaamde backdrop achter interviews zetten.

Er is de afgelopen tijd tevens gesproken met een buitenlandse partij, terwijl Toto en de Vriendenloterij al in een eerder stadium afvielen. Mede daardoor is de keuze op Holland Casino gevallen, dat van plan is om flink te gaan betalen voor de samenwerking met de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Volgens De Telegraaf zijn er tientallen miljoenen gemoeid bij de overeenkomst tussen de competities, Holland Casino én FOX Sports.

De clubs zien twee miljoen euro per jaar tegemoet, terwijl FOX van de wedpartner zes miljoen euro per annum tegemoet ziet. Het bedrag dat de zender ontvangt, vloeit echter ook weer terug naar de clubs. Zij zijn namelijk als aandeelhouders aan FOX verbonden. De Telegraaf schrijft dat de deal voornamelijk een flinke meevaller is voor de ‘kleinere goden’, daar zij zomaar ruim een ton aan extra reclame-inkomsten tegemoet kunnen zien.

Aanleiding voor de deal tussen de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie en Holland Casino is de opening van de online gokmarkt in 2021, waardoor consumenten middels reclame moeten worden verleid tot een ‘digitaal gokje’. Holland Casino wil de markt van sportsbetting veroveren met een ‘veilig en verantwoord spel’. Het staatsgokbedrijf wil voorlopig overigens niets kwijt over bedragen en geeft aan dat ‘commentaar op onderhandelingen met verschillende partijen prematuur’ is. Tussen 2002 en 2005 al naamgever van de Holland Casino Eredivisie.

Ajax en AZ zouden overigens een losse overeenkomst met Unibet hebben gesloten, dat beide clubs miljoenen per jaar moet gaan opleveren. Die afspraken mogen echter pas publiek gemaakt worden na de opening van de online gokmarkt op 1 maart 2021. Unibet kan dan pas een vergunning indienen voor de Nederlandse markt en indien de kansspelautoriteit groen licht geeft, kan er daarna reclame gemaakt worden. De betrokken partijen reageren overigens terughoudend: AZ spreekt met ‘meerdere partijen’, terwijl Ajax het ‘te prematuur’ vindt om te reageren.

Tien Eredivisie-clubs, waaronder PSV, Feyenoord en FC Utrecht, sloten afgelopen zomer al dergelijke miljoenendeals met Toto. Volgens clubs die hier niet aan meedoen zou een dergelijke overeenkomst haaks staan op een gezamenlijke deal met Holland Casino. Experts stellen dat een individuele naast een gezamenlijke overeenkomst kan bestaan, maar dat grote clubs dan wel met minder geld genoegen nemen om de deal niet te torpederen en hun eigen koers te kunnen varen.