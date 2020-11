Ten Hag voert noodgedwongen één wijziging door in opstelling

David Neres heeft zondagmiddag een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. De Braziliaanse vleugelaanvaller vervangt zijn landgenoot Antony, die wegens een hamstringblessure afwezig is. Verder kiest trainer Erik ten Hag voor dezelfde basisopstelling als in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (0-3 overwinning), wat betekent dat Zakaria Labyad andermaal de aanvallende middenvelder in de formatie van Ajax is.

Het werd vrijdag al bekend dat Ten Hag tegen Heracles geen beroep kon doen op Antony. De vleugelaanvaller sloeg interlandverplichtingen met de Olympische ploeg van Brazilië over wegens een in de wedstrijd tegen FC Utrecht opgelopen hamstringblessure, maar is niet tijdig hersteld voor het duel van zondagmiddag. Ook de langdurig geblesseerde Mohammed Kudus is niet van de partij tegen Heracles, maar verder kan Ten Hag in principe over een fitte selectie beschikken.

Het betekent dat er in principe geen verrassingen in de opstelling van Ajax zitten. De defensie bestaat, zoals de laatste tijd gebruikelijk, uit doelman André Onana, Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Daley Blind en Nicolás Tagliafico. Doordat Antony niet van de partij is, moet Ten Hag in de aanval een wijziging doorvoeren. Evenals in het uitduel in de De Galgenwaard speelt Labyad op tien, op een middenveld dat verder bestaat uit Davy Klaassen en Ryan Gravenberch.

Neres is de enige nieuwe naam ten opzichte van de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Utrecht, daar de Braziliaanse vleugelaanvaller zijn geblesseerde landgenoot Antony vervangt en dit seizoen voor de vijfde keer aan de aftrap verschijnt. De voorste linie bestaat verder uit Lassina Traoré en Dusan Tadic. Het betekent dat Quincy Promes voor de vijfde keer op rij in een Eredivisie-wedstrijd op de bank zit. De laatste keer dat hij in competitieverband aan de aftrap verscheen, was op 4 oktober in het met 1-0 verloren uitduel met FC Groningen.

Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Neres, Traoré en Tadic.

Opstelling Heracles Almelo: Brouwer, Schoofs, Pröpper, Knoester, Hardeveld; Bijleveld, Vloet, Kiomourtzoglou; Van der Water, Bakis en De La Torre.