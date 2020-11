Olhats: ‘Op twee manieren heeft Ronald Koeman niet helemaal gelijk’

Middels een open brief heeft Eric Olhats geregeerd op de ontstane ophef over zijn uitspraken omtrent de verstandhouding tussen Antoine Griezmann en Lionel Messi bij Barcelona. De voormalig adviseur van Griezmann gaf Messi er de schuld van dat Griezmann niet uit de verf komt bij Barcelona. Ronald Koeman noemde het verhaal vrijdag 'complete onzin' en een dag later hoopt Olhats het onderwerp af te sluiten via een open brief in Marca.

"Met deze brief hoop ik een einde te maken aan het onderwerp", opent Olhats, die al drie jaar niet meer werkzaam is als adviseur van Griezmann. "Allereerst wil ik duidelijk maken dat Antoine mij NOOIT iets heeft verteld erover. Mijn uitspraken in France Football waren gebaseerd op berichtgeving van verschillende media in het afgelopen seizoen. Mijn uitspraken waren subjectief en ik kan het mis hebben. Daar ben ik als enige verantwoordelijk voor. Ik wil ook duidelijk maken dat ik het niet eens ben met de uitspraken van de oom van de speler over de vermeende verschillen tussen Griezmann en Messi."

De oom van Griezmann deed eerder deze maand een boekje open in een documentaire van El Chiringuito de Jugones. "Eigenlijk komt het erop neer dat Messi niet hard genoeg werkt bij Barcelona op de trainingen en die zijn daarop aangepast", zei Emmanuel Lopes, de oom van de Fransman. "Antoine moet hard werken, ook al hebben anderen geen harde training nodig om goed te spelen." Olhats is het dus oneens met die uitspraken, al uitte ook hij kritiek op Messi. "Messi was keizer en monarch tegelijk en de komst van Griezmann kon zijn goedkeuring niet wegdragen. Zijn houding was teleurstellend, Antoine kreeg echt het gevoel dat hij niet welkom was. Antoine heeft altijd gezegd dat hij geen problemen heeft met Messi, maar andersom heb ik nooit zulke dingen gehoord", had de voormalig begeleider van Griezmann gezegd.

In een reactie zei Messi dat hij het 'zat is om altijd het probleem van alles binnen de club te zijn', terwijl Koeman vrijdag zijn begrip uitsprak over de reactie van zijn sterspeler. "Ik snap aan de ene kant ook wel dat jullie (journalisten, red.) naar ruzies en intriges zoeken, maar in de kleedkamer heb ik niets gemerkt van een slechte relatie tussen deze twee spelers. Degene (Eric Olhats, red.) die iets heeft gezegd heeft Griezmann volgens mij al drie jaar niet meer in zijn stal, dus dat hele verhaal is complete onzin", reageerde de oefenmeester. Olhats bevestigt in zijn open brief dat hij al drie jaar geen relatie onderhoudt met Griezmann. "Noch ben ik deel van de vertrouwenskring van zijn familie", voegt hij eraan toe.

Toch heeft Koeman in zijn ogen niet volledig gelijk. "Koeman noemde het onderwerp 'onzin', maar op twee manieren heeft hij niet helemaal gelijk. Hij sprak over mij als de zaakwaarnemer van Griezmann, maar er was nooit een contractuele relatie tussen ons. Ik was niet zijn zaakwaarnemer; ik was zijn technisch adviseur. Ik vind dat ik daardoor de geloofwaardigheid heb om mijn mening te geven zonder iemand om toestemming te hoeven vragen. Hij zei ook dat hij geen problemen heeft opgemerkt tussen de twee spelers sinds hij bij Barcelona werkt. Het grootste deel van de problemen vond vorig seizoen plaats, toen hij er nog niet was", legt Olhats uit. "Ik besef dat Griezmann de grootste gedupeerde is van deze situatie en dat spijt me oprecht. Dit zijn mijn laatste woorden hierover."